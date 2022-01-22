Правительство ФРГ отказалось признать атомную энергию «зеленой» 1 22.01.2022, 12:10

Она сопряжена с риском серьезных аварий.

Правительство ФРГ в заявлении, направленном Еврокомиссии (ЕК), категорически отказалось признавать атомную энергетику "зеленой", сообщили вечером в пятницу, 21 января, немецкие СМИ со ссылкой на текст заявления. "По мнению федерального правительства, атомная энергия не соответствует концепции устойчивого развития. Нельзя исключить серьезных аварий с угрозами для человека и окружающей среды, пишет DW. Атомная энергия - дорогостоящая, вопрос об утилизации атомных отходов также не урегулирован", - говорится в документе.

В то же время правительство ФРГ согласилось признать природный газ так называемой промежуточной технологией. "По мнению федерального правительства, газ, используемый в самых современных и эффективных газовых электростанциях в течение ограниченного срока - до перехода на энергетику, зиждущуюся на возобновляемых энергоносителях, - является промежуточным звеном, позволяющим быстро отказаться от угля и тем самым добиться в краткосрочной перспективе сокращения выбросов углекислого газа и обеспечить ускоренный переход на возобновляемые источники энергии", - указывается в заявлении.

Срок подачи обоснований в ЕК истек в ноль часов 22 января. В правительстве ФРГ до последней минуты шли споры о допустимости признания газа энергоносителем, соответствующим концепции устойчивого развития. Относительно непризнания "зеленой" атомной энергетики согласие в кабинете было достигнуто уже давно.

Планы ЕС в сфере энергетики

В конце декабря Еврокомиссия разослала проект заключения, в котором говорится, что инвестиции в АЭС последнего поколения могут быть признаны соответствующими концепции устойчивого развития при наличии приемлемого плана захоронения атомных отходов. Газовые электростанции также признаются "зелеными" на ограниченный срок при соблюдении ряда условий.

Агентство AFP отмечает, что несмотря на негативное отношение правительства ФРГ к атомной энергетике, Германии едва ли удастся помешать Еврокомиссии реализовать свою программу, поскольку лишь немногие страны ЕС открыто выступили против признания атомной энергетики и газа "зелеными" видами энергии. Австрия и Люксембург намерены подать в суд, чтобы предотвратить включение атомной энергетики в список "зеленых" инвестиций.

Отказ Германии от АЭС

Германия еще в 2000 году приняла решение о постепенном отказе от атомной энергетики. На тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel) было решено завершить этот процесс к концу 2022 года. Сейчас в ФРГ осталось всего три АЭС, их должны отключить до 31 декабря.

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