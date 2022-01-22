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Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине

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  • 22.01.2022, 12:39
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Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине

Китай не хочет быть втянутым в дипломатическое противостояние из-за северного соседа.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться в Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине.

Начало военных действий во время Олимпиады может втянуть Китай в дипломатическое противостояние, отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что «последнее, что нужно Си Цзиньпину» — чтобы Путин затмил Олимпийские игры развязыванием кризиса в Европе. Агентство отмечает, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту председателя КНР.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.

Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и закончится 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Таким образом традиционное перемирие должно продлиться с 28 января по 20 марта. Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков пишет, что к моменту окончания перемирия в Украине начнется оттепель, которая должна помешать быстрому российскому вторжению.

Два собеседника агентства, знакомые с недавними западными оценками, утверждают, что Россия вместо полномасштабных военных действий может начать «ограниченное» вторжение в середине февраля, которое будет сопровождаться кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.

Bloomberg также отмечает, что Москва не начнет вторжение до получения ответов по предложениям гарантий безопасности. После встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым представители обеих сторон сообщили, что Вашингтон планирует предоставить ответ на следующей неделе.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина на Олимпиаду в Пекине, российский президент сообщал, что планирует посетить церемонию открытия, которая состоится 4 февраля.

По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может использовать провокацию для оправдания начала военных действий.

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