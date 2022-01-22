закрыть
22 января 2022, суббота, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В России перестали понимать, что происходит на постсоветском пространстве»

1
  • 22.01.2022, 13:12
  • 3,696
«В России перестали понимать, что происходит на постсоветском пространстве»

Политолог допустил возобновление протестов в Казахстане.

Из событий в Казахстане начала января важно сделать правильные выводы не только руководству республики, но и в России. Иначе возможны рецидивы. Так считает политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов, пишет mk.ru.

Один из вариантов дальнейшего развития событий в Казахстане, считает аналитик, это – «временное затишье, перегруппировка сил боевиков и новое нападение в неожиданном месте». «Поскольку и социальная основа для протеста и криминально-исламская фронда будут сохраняться», - говорится в статье Юрия Солозобова, которая опубликована в журнале «Национальная оборона».

При таком сценарии, в свете объявленного Токаевым «похода на олигархов», усилится помощь от теневых спонсоров, потребуются новые фазы  контртеррористической операции, пока «инфраструктура террора не будет разгромлена и не перекроются каналы финансирования».

«Только всякий новый ввод «миротворцев по вызову» будет происходить в более опасной обстановке и на куда худших условиях», - прогнозирует эксперт.

Он считает, что прямое усиление российской группировки в Казахстане также не приведет ни к чему хорошему, так как «это приведет к регулярным нападениям на российских военных и далее к возрождению басмаческого движения».

Наиболее оптимальным вариантом действий политолог считает условно «имперский» вариант – «планомерное освоение большой территории с первоначально токсичной и даже враждебной атмосферой». «Мы подошли к тому опасному рубежу, который показал, что одним наскоком – пропагандой, спецоперациями и рукопожатиями – всех накопившихся проблем не решить», - отметил политолог.

Юрий Солозобов объяснил, почему Казахстан – ключевой элемент обеспечения стратегической безопасности для России. С этой страной у нас самая протяженная в мире общая граница - более 7500 км.

Сухопутная граница фактически открыта. Дестабилизация Казахстана сразу дает боевикам выход на Транссиб, Поволжье, нефтегазовые регионы.

В числе главных причин произошедшего в Казахстане политолог назвал следующие: двоевластие - Казахстан оказался в ситуации затянувшегося транзита власти; бедность - обильные нефтедолларовые доходы Казахстана распределялись крайне неравномерно; радикализм - при большой социальной напряженности и разрыве в доходах неизбежно появляется тяга к социальной справедливости.

Демографический бум привел к тому, что больше половины населения – молодежь, родившаяся после распада СССР. Велика доля маргинализированной молодежи – выходцев из села, где процветают криминальные группировки и общины радикального ислама.

Главной проблемой в отношениях России и Казахстана политолог назвал отсутствие четкой внешнеполитической концепции по отношению к Казахстану. «Политика в отношении важнейшего партнера по ЕАЭС зачастую является субъективной и даже порой спонтанной, она не учитывает ни реальные интересы РФ, ни союзнические интересы стран-партнеров», - сделал неутешительный вывод политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников