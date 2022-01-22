«В России перестали понимать, что происходит на постсоветском пространстве» 1 22.01.2022, 13:12

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Политолог допустил возобновление протестов в Казахстане.

Из событий в Казахстане начала января важно сделать правильные выводы не только руководству республики, но и в России. Иначе возможны рецидивы. Так считает политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов, пишет mk.ru.

Один из вариантов дальнейшего развития событий в Казахстане, считает аналитик, это – «временное затишье, перегруппировка сил боевиков и новое нападение в неожиданном месте». «Поскольку и социальная основа для протеста и криминально-исламская фронда будут сохраняться», - говорится в статье Юрия Солозобова, которая опубликована в журнале «Национальная оборона».

При таком сценарии, в свете объявленного Токаевым «похода на олигархов», усилится помощь от теневых спонсоров, потребуются новые фазы контртеррористической операции, пока «инфраструктура террора не будет разгромлена и не перекроются каналы финансирования».

«Только всякий новый ввод «миротворцев по вызову» будет происходить в более опасной обстановке и на куда худших условиях», - прогнозирует эксперт.

Он считает, что прямое усиление российской группировки в Казахстане также не приведет ни к чему хорошему, так как «это приведет к регулярным нападениям на российских военных и далее к возрождению басмаческого движения».

Наиболее оптимальным вариантом действий политолог считает условно «имперский» вариант – «планомерное освоение большой территории с первоначально токсичной и даже враждебной атмосферой». «Мы подошли к тому опасному рубежу, который показал, что одним наскоком – пропагандой, спецоперациями и рукопожатиями – всех накопившихся проблем не решить», - отметил политолог.

Юрий Солозобов объяснил, почему Казахстан – ключевой элемент обеспечения стратегической безопасности для России. С этой страной у нас самая протяженная в мире общая граница - более 7500 км.

Сухопутная граница фактически открыта. Дестабилизация Казахстана сразу дает боевикам выход на Транссиб, Поволжье, нефтегазовые регионы.

В числе главных причин произошедшего в Казахстане политолог назвал следующие: двоевластие - Казахстан оказался в ситуации затянувшегося транзита власти; бедность - обильные нефтедолларовые доходы Казахстана распределялись крайне неравномерно; радикализм - при большой социальной напряженности и разрыве в доходах неизбежно появляется тяга к социальной справедливости.

Демографический бум привел к тому, что больше половины населения – молодежь, родившаяся после распада СССР. Велика доля маргинализированной молодежи – выходцев из села, где процветают криминальные группировки и общины радикального ислама.

Главной проблемой в отношениях России и Казахстана политолог назвал отсутствие четкой внешнеполитической концепции по отношению к Казахстану. «Политика в отношении важнейшего партнера по ЕАЭС зачастую является субъективной и даже порой спонтанной, она не учитывает ни реальные интересы РФ, ни союзнические интересы стран-партнеров», - сделал неутешительный вывод политолог.

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