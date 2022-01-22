Телефонные мошенники совсем обнаглели: белорусам предлагают решить вопрос с «килером» 5 22.01.2022, 13:15

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Необычную историю рассказали жители Гродно и Речицы.

На редакционную почту сайта onliner.by написал Николай из Гродно. Мужчина рассказал, что ему на Whatsapp от незнакомого номера пришло сообщение о том, что кто-то заказал его убийство за $2900. Николаю писал непосредственно киллер — предлагал выкупить информацию о заказчике.

Неизвестный написал Николаю с вьетнамского номера: «Я связан с криминалом довольно давно. Три дня назад поступил звонок, какой-то человек заказал тебя убрать. Общее время заказа — неделя. Попросили убрать тебя красиво, перерезать глотку либо закопать живым. Звонок был через знакомого, он получил всю информацию о заказчике. Он предложил за тебя $600 авансом. И после того, как все сделаем, $2300. По плану приехать к тебе в город нужно через три дня. Теперь давай подумаем, что выгоднее для меня».

Далее Николаю предложили помощь — не бесплатную: «Связи у меня есть, помощь от меня получишь. А по поводу цены информации — сколько готов за это заплатить, столько и говори. Я сам решу — выгодно это или нет».

Диалог с мошенником Николай решил закончить, особо не начиная — пожелал неизвестному удачи и заблокировал контакт. В милицию гродненец решил не обращаться.

Позже в наш чат-бот написал Руслан из Речицы. Он получил точно такое же сообщение с этого же телефонного номера, но, в отличие от Николая, стал переписываться с мошенником — оба обменивались взаимными нецензурными сообщениями.

— Будете писать заявление в милицию? — спросили журналисты у Руслана.

— Нет — понятно, что написал какой-то клоун, а ведь кто-то может и повестись.

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