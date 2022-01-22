Андрей Суздальцев: Лукашенко дрейфует к пропасти 8 22.01.2022, 13:27

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Протесты сделали главное.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал политическую ситуацию в Беларуси:

"Транзит власти в Республике Беларусь идет и его уже не остановить, - полагает политолог. - Понятно, что широким народным массам Беларуси хотелось бы, чтобы данный транзит состоялся еще в августе 2020 года, но тогда надо было реально заниматься властью, а не с шариками и сердечками ходить... Тем не менее протесты все-таки сделали главное - они буквально столкнули белорусский авторитарно-олигархический режим с его базовой "платформы" и Лукашенко стал дрейфовать к пропасти"...

Политолог считает, что в Беларуси начался очередной этап ухода Лукашенко от власти.

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