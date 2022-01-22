Россия перебрасывает истребители Су-35С в Беларусь 5 22.01.2022, 13:36

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В Минобороны РФ раскрыли детали.

В Минобороны РФ рассказали некоторые детали российско-белорусских учений. Ведомство сообщает, что начали перебрасывать в нашу страну истребители Су-35С. Как планируется, они отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перелету на территорию Беларуси», — сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что проверка сил реагирования союзного государства пройдет в два этапа.

На первом этапе, который продлится до 9 февраля, намерены перебросить и создать группировки войск на территории Беларуси, рассказывают в российском ведомстве. Также запланированы «организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси», отмечают в Минобороны РФ.

Второй этап запланирован на 10- 20 февраля.

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