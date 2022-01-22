Популярный блогер рассказал, почему в России так много пьют 13 22.01.2022, 13:41

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Причин несколько.

Так, друзья, сегодня будет пост на одну сложную и важную тему — о том почему в нашей соседке-России люди так много пьют. Я постоянно встречаю в СМИ какие-то "аналитические статьи" о том, что за последние годы в России стало меньше алкашей и в целом люди стали меньше пить, но действительность говорит об обратном, и для этого достаточно посмотреть на сводку новостей из любого российского города — преступления, совершенные на почве опьянения, составляют там по-прежнему крайне высокий процент. Иногда под воздействием алкоголя люди вытворяют какие-то дикие, невообразимые в своей бессмысленности вещи...

Я много думал над тем, почему люди в России так много бухают — и как мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос. Разумеется, нельзя назвать какую-то одну причину пьянства в такой большой стране, как Россия — и все же у всех причин (семейных, бытовых, личных) есть один главный корень, о котором я расскажу в сегодняшнем посте, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, почему в России люди так много пьют.

Не буду долго томить читателей и сразу скажу о главной причине российского пьянства — по-моему мнению, такой причиной является безысходность. Не спешите говорить "да ну, это все фигня, причина в другом", а сперва послушайте.

Безысходность — составное понятие, которое включает в себя целый комплекс внешних факторов, которые человек изменить не в состоянии — плохой климат, уничтоженная инфраструктура, вороватость властей, бедность (иногда доходящая до нищеты), общее отсутствие жизненных перспектив. И если с плохим климатом бороться невозможно, это просто данность — то остальные составляющие российской безысходности можно отнести к антропогенным факторам, которые напрямую зависят от людей.

Что думает человек, каждый день выходя из дома и наблюдая вот такую картину? Как вы думаете, добавляет ли жизненного вдохновения картина заваленной мусором помойки, которая говорит о полном коллапсе коммунальных служб в городе?

Что ощущает мать, дети которой каждый день выходят поиграть вот на такой детской площадке? Это больше похоже на разрушенный многолетними войнами Афганистан, чем на "великую нефтяную державу", которой позиционирует себя современная Россия.

Или вот такой двор. Как вы думаете, кто вероятнее всего вырастет в таком дворе — Илон Маск или обычный совковый алкоголик? Думаю, ответ очевиден.

Что думают люди, глядя вот на такой "ремонт" дороги? Все разворовано, денег хватило на два ведра асфальта, высыпанного в грязь двумя строителями-алкашами.

"Улыбнись" — говорит россиянам ободранный совковый казарменный забор, но между строк читается — "Напейся! Ничего не изменить!"

Что думают те, на глазах у которых разверзаются земные недра, поглощая машины, дома и людей? Это пока что еще не кара небес, а крах гнилой советской инфраструктуры — под землей лопаются сгнившие трубопроводы, откуда неделями хлещет вода, образовывя огромные промоины.

Таких промоин очень много по всей России — некоторые образуются прямо в прямом эфире во время съемок каким-нибудь видеорегистратором. Однажды в Пензе в подобной внезапно возникшей промоине заживо сварились два человека...

О чем думает вот эта мать с детьми, в буквальном смысле слова таскающая детей через какие-то руины, словно город только что бомбили? С кем воевал этот город, на какой неизвестной войне?

Добавляют ли позитива вот такие дворы? За тридцать лет, прошедших с момента падения совка, здесь не поменялось ровным счетом ничего — разве что все сгнило и обветшало. А, нет — появилась дешевая пропагандистская надпись "двор мечты". Вам не страшно?

О чем думает человек, каждый день видя из окна такой пейзаж? Хочешь не хочешь — а рука сама потянется к стакану.

В общем, по моему глубокому убеждению — именно тотальная безысходность и тлен окружающей действительности и являются главной и основной причиной того, что россияне так много пьют. Пьют от невозможности что-то изменить, от невозможности как-то повлиять на окружающую действительность, сделать ее лучше. На дворе третье десятилетие XXI века — а жизнь вокруг становится только хуже.

В современной России тотальный алкоголизм часто называют местной самобытностью, а безысходность — стабильностью. Такой пейзаж стабильно стабильно будет у тебя за окном еще сотню лет. Ничего не изменить. Смирись.

Такие дела.

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