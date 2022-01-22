«Как будто из Финляндии и не уезжал» 5 22.01.2022, 13:49

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Белорус построил необычный дом под Минском.

Этот дом в Чачково продался удивительно быстро. А все потому, что нашелся человек, который искал именно такой — в скандинавском стиле, по технологии «двойной утепленный брус», на горе над истоком Птичи, рядом с лесом, практически без соседей. В общем, объект со всех сторон интересен и журналисты realt.by напросились в гости к владельцам дома, посмотреть, как это все выглядит в живую.

Дом под Минском, но как в Финляндии

В живую местные окрестности, припорошенные снегом, напоминают Логойщину — холмы с лесами, овраги с ручьями и небольшими речками. Улицу, на которой живут Илья и Катя с сыновьями, без навигатора мы бы не нашли — ну как понять, что пора сворачивать с асфальта и ехать по узкой, отсыпанной камнями, дороге, ведущей круто вверх? Только взобравшись на горку, можно понять, что это, оказывается, улица. Она, правда, небольшая — всего-то три дома. Зато тихо, спокойно и отличные виды из окон в любую пору года. Дом Ильи деревянный, но это не сруб. И не каркасник с фасадом из имитации бруса. Тут строили совсем по другой технологии.

— Мы долгое время жили в Финляндии и хорошо знакомы с домами, построенными по технологии «двойной утепленный брус», — говорит владелец дома — Там такие дома строят сплошь и рядом. Финны полюбили их по нескольким причинам — они деревянные, экологичные и при этом энергоэффективные. Поэтому по возвращении домой захотелось жить в таком же.

Проблема заключалась в том, что готовых новых домов, построенных по этой технологии, в продаже было совсем не много — в нашей стране первые такие дома начали строить всего-то лет 15 назад. Около года Катя просматривала объявления о продаже домов, но как только появилось это предложение, сразу обратила на него внимание — скандинавский стиль, три спальни, санузлы на каждом этаже, 180 «квадратов», недалеко от Минска и на участке рядом с лесом и речкой.

На осмотр Илья взял с собой специалиста с тепловизором.

— Приехали чуть ли не в темноте, зимой, он не рассмотрел сразу, что за технология, поэтому опытный специалист очень удивился, что не нашел косяков в виде продувания или промерзания. Он тогда сказал, что мне очень повезло с домом из бруса, и что в своей практике он таких беспроблемных зданий не встречал.

Мнение специалиста было важным для Ильи, но он все же попросил переночевать в доме, чтобы окончательно для себя решить, нравится ли ему здесь. Уже на следующий день начали оформлять сделку: «как будто из Финляндии и не уезжал».

Нюансы технологии

Теперь немного о технологии. Дома из двойного бруса от обычных деревянных домов отличаются тем, что собираются в сруб не из цельного массивного бруса, а из двух профилированных брусьев по 70 мм, с полостью между собой. Внутрь этой полости закладывается утеплитель. Это позволяет использовать меньший объем древесины, а стены при этом получаются теплее, чем из обыкновенного, даже более толстого бревна.

Для стен из двойного бруса применяется древесина технической сушки, влажностью до 12%, поэтому в собранном виде стена не выгибается и не трескается. Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип/паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков.

Утеплитель используется засыпной, на основе целлюлозы. По сути, это продукт переработки макулатуры с пропиткой бором (поэтому этот материал не любят грызуны и насекомые). Из-за своего древесного происхождения его называют «эковата». Она, кстати, не только не горит. При воздействии высоких температур она только обугливается, не выделяя при этом ядовитых газов.

Последовательность сборки такая: сначала собираются стены из бруса, внутри заводится электрика в металлических рукавах, после этого внутрь полых стен закладывается эковата. Причем утеплитель внутрь загоняется специальным оборудованием под давлением, что практически исключает пустые полости. Таким образом добиваются бесшовного слоя утеплителя с высокой плотностью, поэтому со временем она не дает усадку.

Кстати, в доме можно жить сразу по завершению стройки, не дожидаясь усадки в течении года, как это рекомендуется в случае с классическим срубом. Но усадка будет и у стен из двойного бруса, максимальная в первый отопительный сезон.

А что на счет точки росы? На этот вопрос ответил Сергей Рыблов, директор компании Woods, которая строила этот дом.

— Точка росы есть в любом стеновом материале, где есть перепад температур, — объясняет он. — Вопрос стоит о возможности выпадения конденсата. В каркасной стене точка росы известна, возможность выпадения конденсата ограничена мембраной и есть вентиляционный зазор, через который конденсат убирается. Здесь стены из дерева, а это паропроницаемый или дышащий материал. Соответственно, пар изнутри дома может попадать внутрь стен, в эковату. При больших отрицательных температурах снаружи, внутри стены может появиться та самая точка росы. В случае с эковатой в точке росы конденсат не образуется из-за способности материала впитывать излишки влаги и отдавать ее. То есть этот утеплитель ведет себя как дерево. Внутри бревна конденсат не образуется, так и здесь. По крайней мере за 12 лет в нашей практике ни с чем подобным мы не сталкивались.

Скандинавский стиль

Дом строился по российскому проекту, который выиграл первое место в конкурсе среди архитекторов «Vita-Dom», объявленном компанией Velux. Архитектура современная и нейтральная, что позволило ей вписаться в окружающую среду.

Над интерьерной частью трудилась хозяйка дома, выбрав скандинавский стиль, построенный на контрасте, без украшательства и искусственных материалов.

— Брус не требует дополнительной отделки кроме покраски и, по большому счету, внутри дома мы только расставляли привезенную мебель, врезали розетки и вешали светильники, — говорит Илья.

Стоит отметить, что выбор предметов обстановки оригинальный — многие вещи явно не фабричного происхождения. Например, круглое зеркало в холле — это старое деревянное колесо с металлическим ободом из Индии. Стулья в столовой — ручной работы, из тика.

На первом этаже главным является пространство гостиной-столовой-кухни. В нем много света из-за больших окон в пол. Второй свет над зоной столовой значительно улучшает освещенность и инсоляцию, а также превращает дом из набора комнат в единое пространство, объединяя этажи.

Из кухни-столовой и гостиной предусмотрены выходы на террасу, часть которой находится под навесом из каленого стекла.

Также на первом этаже нашлось место для большого кабинета и санузла с душевой.

Лестница на второй этаж самая простая, из массива сосны. Удивительно, но она не скрипит. Поднимаемся на второй этаж — здесь у нас светлый холл и вид на гостиную внизу.

Освещается эта, по сути, центральная часть дома под скатами крыши через мансардные окна.

Под крышей находятся мастер-спальня с собственной гардеробной и ванной комнатой. В последней уместилась кабинка ИК-сауны и ванная под окном.

Напротив родительской комнаты — две детские. Одна из них с секретом — с дополнительным жилым уровнем под самым коньком крыши, на который ведет деревянная лесенка.

Для души

Участок на начальном этапе представлял собой косогор. Чтобы сделать его удобным для использования, при благоустройстве его террасировали. В пятне застройки рельеф не стали ровнять в горизонтальную плоскость — перепад высот нивелировали высотой фундамента. Получилось следующее — со стороны входа высота цоколя минимальная, а с обратной стороны под террасой получилось большое пространство, которое используется как хозблок.

Забор деревянный, из планкена. Но не стоит переживать, что он сгниет — предварительно его пропитали «Таналитом» под давлением на Борисовском шпалопропиточном заводе. Ограждению уже года три, а выглядит как новое.

Есть у владельцев и свой СПА-комплекс во дворе. Это сауна под односкатной крышей из двойного бруса. Технология применялась та же, что и для дома, но имеет отличия — брус тоньше, он 44 мм, толщина эковаты больше — 150 мм. Проект баньки можно взять на заметку — нет чердачных помещений, зато большие выносы крыши создают навес над террасой у входа и защищают от осадков дрова, которые хранятся за баней.

Внутри достаточно места для парилки, душевой, санузла и комнаты отдыха. Отапливается баня только электрополами.

К услугам парильщиков есть дополнительная опция в виде фурако — купели, вода в которой нагревается от небольшой печки на дровах.

Но у расположения на отшибе есть и свои минусы. Например, здесь из коммуникаций — только электричество. Поэтому вода из собственной скважины, канализация — локальная (станция биоочистки). Отопление в доме от электричества, котельная со всем оборудованием находится на первом этаже. По проекту вход в нее из санузла, но это решение показалось не очень рациональным, и вход сделали отдельно, с улицы.

В доме все на электричестве. Это удобно, но есть небольшое «но» — в деревне иногда отключается свет. Поэтому в планах владельца установить резервный источник питания — солнечные панели с инвертором и аккумуляторами.

Кстати, счета за электроэнергию для дома на 180 «квадратов» не кажутся высокими — около 120 рублей в зимний месяц.

Стоит отметить, что рядом, в районе современной застройки есть все блага цивилизации — электричество, газ и центральный водопровод. Но все это в глазах хозяев имеет второстепенное значение. Главное то, чтобы и место, и дом были по душе.

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