Зеленский назвал основу успехов украинского народа 1 22.01.2022, 13:58

Фото: president.gov.ua

Президент опубликовал обращение в День соборности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны со 103-й годовщиной со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в соборную Украину. Обращение президента опубликовано на его сайте.

Он также вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, главой Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы к памятнику президенту УНР Михаилу Грушевскому, сообщается на сайте ОП.

Фото: president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что соборность Украины – "это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем".

"История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, увидеть причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос, почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался", – говорится в обращении.

Зеленский отметил, что единство украинского народа – это "основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановления его территориальной целостности".

"Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним независимость и соборность Украины", – подытожил президент.

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