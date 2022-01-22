Ученые смогли надеть камеру на пингвина и снять его охоту на видео
- 22.01.2022, 14:07
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Устройство установили ему на спину.
Ученые из Общества сохранения диких животных, а именно его аргентинского подразделения, смогли нацепить видеокамеру на пингвина, чтобы снять процесс его охоты на рыбу. Речь идет о самце субантарктического пингвина. Устройство установили ему на спину.
Об этом сообщает WCS.
Ролик был снять в проливе Бигл у острова Мартильо. На видео видно, как пингвин плавает вокруг косяка сардин. Он несколько раз выхватывает из него рыбок, после чего съедает. Некоторых он, судя по всему, не проглотил, а оставил во рту, чтобы затем накормить своих птенцов. Также на видео можно увидеть других пингвинов и даже альбатросов.