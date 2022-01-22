Жители Жанаозена вышли на митинг к зданию акимата 1 22.01.2022, 14:20

1,898

Январские протесты в Казахстане начались именно с этого города.

22 января группа жанаозенцев пришла к городскому акимату, требуя прекратить преследования активистов и участников мирных протестов, которые проходили в начале месяца во многих городах страны. Между тем сотрудника нефтесервисной компании «Кезби» из Жанаозена, который озвучил в пятницу видеообращение коллег с аналогичным требованием на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вызвали в полицию, сообщает «Радио Азаттык».

Вышедшие к акимату держали в руках плакаты с надписями: «Народ не экстремист!», «Требуем остановить репрессии!», «Нет беззаконию». Акция длилась около 15 минут. Одна из ее участниц, Алма Карашаева, сообщила, что полиция наблюдала со стороны, вела съемку из салона автомобиля.

— Мы не можем молчать. Это невозможно. Каждый день слышим, как простых людей, выходивших на мирные митинги, преследуют. Поэтому решили выступить в их поддержку, — говорит Карашаева.

Видеообращение с таким же требованием в пятницу записали рабочие компании «Кезби». Десятки человек заявили, что, если преследования мирных демонстрантов продолжатся, то рабочие готовы выйти на митинг. «Мы доводим до вашего сведения, что, если завтра преследования не прекратятся, то выйдем на мирный митинг, основываясь на законодательстве Казахстана. Мы внимательно слушаем каждое ваше обращение. В одном из них вы выразили благодарность гражданам, выхдящим на мирные акции и не нарушающим порядок, поручили отнестись к ним со снисхождением. Однако силовые структуры, злоупотребляют, выполняя ваше поручение, забирают простых граждан из дома, заставляют их разными способами брать на себя преступления, мы это видим в социальных сетях. Поэтому мы требуем от вас как от гаранта Конституции, чтобы силовые органы прекратили давление и безосновательные обвинения. Народ не террорист», — говорится в видеообращении.

Зачитавший это обращение от имени работников «Кезби» нефтяник Нурсултан Нурымов получил в субботу повестку с требованием явиться в полиции. По его словам, в повестке написано, что он проходит свидетелем по уголовному делу.

20 января в Жанаозене запустили видеочеллендж, участники которого призывают не преследовать мирных демонстрантов и не применять пытки к задержанным активистам.

Январские события начались в Казахстане с протестов в Жанаозене, поводом для которых послужило резкое повышение цен на газ. Митинги охватили затем большинство регионов, к экономическим требованиям добавились требования о реформах в жестко контролируемой стране. Люди требовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, отставки его ставленника Касым-Жомарта Токаева и назначения новых демократических выборов. В нескольких городах протесты обернулись беспорядками и погромами, власти использовали для подавления летальное оружие. По официальным данным, погибли не менее 225 человек, в том числе 19 силовиков. Часть жертв власти идентифицировали как «вооруженных бандитов» и «террористов», на которых возложили ответственность за беспорядки. Точное число жертв среди мирного населения не названо.

Международные правозащитные организации высказывают обеспокоенность отсутствием прозрачности в предоставлении информации о событиях, имевших место в стране в первую неделю января, и о судьбе задержанных. Они призывают власти Казахстана раскрыть все имеющиеся данные, отпустить незаконно удерживаемых людей и уважать права задержанных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».