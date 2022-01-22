Белорусских сельчан обманули с «продуктовыми карточками» 3 22.01.2022, 14:28

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Чиновники внятно объяснить ситуацию не могут.

С 17 января крупные торговые сети Беларуси начали продавать некоторые социально значимые товары для пенсионеров, многодетных семей и малообеспеченных людей со скидкой в 10%. Однако пока не все покупатели в сельской местности могут воспользоваться этой акцией.

На все про все три дня

"Народная Воля" на примере Гродненского региона посмотрела, как действует подобная инициатива. Через справку "Евроопта" – одной из наиболее распространенных в области торговой сети-легко можно получить информацию, как воспользоваться акцией.

Для этого необходимо обратиться в любой магазин их торговой сети (при себе иметь удостоверение пенсионера, паспорт, а также бонусную карточку), на месте написать заявление о том, что вы хотите изменить статус на бонусной карточке, которая зарегистрирована на сайте, на социальный. И в течение трех дней скидка по вашей карточке начнет действовать.

Теоретически все выглядит довольно современно. Правда, ажиотажа пока не наблюдается: в магазинах торговой сети "Евроопт" можно наблюдать только единичных покупателей, заполняющих необходимое заявление.

- Надо было об этом заранее предупредить и объяснить людям, – замечает мужчина пожилого возраста в очереди. - А то пройдет зима, а многие не будут даже знать, что подобные скидки существуют.

Еще одна пенсионерка сетует, что нужно писать какие-то заявления, а она без очков этого сделать не может. Но молоденькие сотрудники магазина быстро приходят на помощь старшим людям.

"Мы пока ничего не знаем…"

Иначе выглядит ситуация в сельской местности. Как известно, в большинстве деревень на территории страны есть только магазины торговой сети "Белкоопсоюза". Они и являются единственным местом, где люди могут приобретать продукты питания.

И вот тут начинаются проблемы. В деревенских магазинах Белорусского потребительского общества в разных районах заведующей магазинами отвечали, что даже ничего не слышали о введении подобной акции со скидками на социально значимые товары. Кстати, подобный ответ звучал и в магазинах районных центров, принадлежащих потребительскому обществу, и даже в областном городе.

Не удалось найти и среди сельчан тех, кто знал бы об адресной социальной поддержке уязвимым слоям населения.

- Мы о таком не слышали, - сказал Михаил Сошко из Слонимского района. - И родственники, которые живут в деревне, тоже ничего не говорили.

А Владимир Трахимчик из Головачей, что в Гродненском районе, без особых эмоций заметил:

- У нас один магазин и тот частный, а потому в любом случае не имеем шансов воспользоваться такой адресной поддержкой. Были же золотые времена, когда в деревне в одном магазине можно было приобрести и хлеб, и шинку, и косу, и тазик... да практически все нужные в хозяйстве вещи…

В областном потребительском обществе первый заместитель председателя Андрей Гаук внятно объяснить ситуацию не смог, правда, сказал, что не все торговые сети одновременно могут подключиться к акции. И посоветовал обращаться в головной офис "Белкоопсоюза".

По телефону горячей линии "Белкоопсоюза" специалист организации пояснила, что в течение недели в их магазинах должны запустить эту программу, правда, участвовать в ней смогут только автоматизированные магазины. Это те, которые имеют компьютер для распознавания штрих-кодов на товарах. Оказывается, многие деревенские магазины до сих пор пользуются только кассовыми аппаратами, а этого недостаточно, чтобы проводить учет товара, реализованного по дисконтным карточкам.

Кстати, и дисконтные карточки для своих магазинов "Белкоопсоюз" еще только заказал. Возможно, они появятся в течение недели, тогда и начнут принимать заявления от покупателей, имеющих право на скидки.

Так что по сути многие деревенские жители вряд ли смогут в скором времени воспользоваться 10%-ми скидками на социально значимые товары. Разве что поедут в городские магазины. Правда, не до всех деревень сейчас доходит общественный транспорт.

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