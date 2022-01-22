Врачи прокомментировали бред Лукашенко, желающего заразить всех белорусов «омикроном» 2 22.01.2022, 14:35

4,206

У пациентов, которые переболели коронавирусом, часто появлялись проблемы с сердцем, почками и другими органами.

21 января Александр Лукашенко озвучил очередное предложение по борьбе с коронавирусом: просто переболеть всем гражданам вместо вакцинации.

Сайт zerkalo.io изучил научные исследования и пообщалось с белорусскими врачами, чтобы разобраться, настолько ли безобиден «омикрон» и поможет ли массовое заражение вирусом избавиться от пандемии.

Насколько тяжело болеют «омикроном»?

Штамм «омикрон» сейчас является доминирующим видом COVID-19, сообщает сайт Гарвардской медицинской школы. Определенную опасность «омикрона» эксперты видят в более спокойном отношению к новому штамму из-за мягкого течения болезни — бурный рост заболеваемости все равно может привести к высокой частоте госпитализаций и чрезмерной нагрузке на систему здравоохранения. ВОЗ отметила способность штамма оказывать влияние на глобальную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, отнеся омикрон к «варианту, вызывающему обеспокоенность».

При этом даже если вы были привиты и получили ревакцинацию, все равно могут появиться симптомы, но они, скорее всего, будут легкой или средней степени тяжести. Для тех, кто не вакцинирован, риск серьезных симптомов, которые могут быть опасными для жизни, по-прежнему значителен, считают эксперты Гарвардской медицинской школы.

К тому же все еще остается вероятность смерти, напоминает Виктор (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. Zerkalo.io), инфекционист одной из областных больниц

— Это индивидуально и зависит от того, вакцинирован ли человек, есть ли у него факторы риска (пожилой возраст, ожирение, наличие хронических заболеваний), а также получит ли он вовремя нужную медпомощь. Возрастному пациенту с «букетом» хронических заболеваний не стоит обольщаться убаюкивающими единичными процентами. Стоит понимать, что при расчетах учитывают популяцию в целом: и новорожденных, и здоровых молодых людей, и группу вакцинированных.

Какая ситуация конкретно в Беларуси с «омикроном», является ли он доминирующим, затруднительно сказать, потому что официальных данных по нашим больницам сейчас нет. Как рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог одной из областных больниц Валентин (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. Zerkalo.io), наши врачи не могут со стопроцентной уверенностью говорить, что конкретный пациент заразился именно «омикроном». Дело в том, что штаммы можно подтверждать только в нескольких лабораториях на всю страну, а те анализы, которые делают в больницах, выявляют только наличие коронавируса.

Если переболеть COVID-19, это поможет не заболеть снова?

К сожалению, нет. Дело в том, что иммунная система действительно реагирует на инфекцию COVID-19, стимулируя лейкоциты к образованию антител, которые борются с инфекцией и сохраняют защитный эффект от повторного заражения. Но важно то, что этот иммунитет временный: сроки очень индивидуальные и зависят от особенности формирования вашего иммунного ответа, рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог московской больницы Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. Zerkalo.io).

— Обычно чем тяжелее было перенесено заболевание, тем сильнее иммунитет. Но бывает и наоборот: даже с большой тяжестью перенесенного заболевания иммунный ответ очень короткий. В отношении сроков кто-то называет три месяца, кто-то шесть, а кто-то год. Я своим пациентам говорю, что у них есть два-три месяца, пока их иммунный ответ реально работает.

Сейчас случаев, когда человек болел коронавирусом и заразился снова, немало, рассказывает Валентин. Конечно, повторное заболевание часто протекает легче, чем первое, но тем не менее нет гарантий, что вы не заразитесь второй раз.

То же самое говорит врач-пульмонолог одной из минских больниц Алексей (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. Zerkalo.io): за последние нескольких недель участились случаи госпитализации людей, ранее болевших COVID-19.

Действительно, гарантий не заразится повторно сейчас все меньше, так как происходит все больше мутаций. Наблюдался рост повторных заражений штаммом «дельта» и взрывной рост уровня повторного заражения из-за «омикрона». Новый штамм имеет около 50 мутаций, которые помогают ему гораздо лучше, чем другим вариантам коронавируса, обходить нашу иммунную защиту и вызывать повторное заражение.

Почему не стоит стремиться заразиться коронавирусом, чтобы получить иммунитет?

Тактика, которую предложил неназванный Александром Лукашенко западный специалист, далека от «идеальной», считает Виктор. Дело в том, что одним из «преимуществ» омикрона перед другими штаммами SARS-CoV-2 является более высокая контагиозность (заразность. — Прим. Zerkalo.io). В итоге он быстрее распространяется, приводит к большому количеству пациентов с COVID-19 и перегруженности систем здравоохранения.

— В таких условиях важно не допустить, чтобы на пике волны количество тяжелых пациентов превышало количество кислородных точек в стационарах. Страны, которые наиболее успешно справляются с инфекцией, уделяют этому аспекту большое внимание и пытаются «размазать» пик волны во времени. Отсюда вывод: идея пустить инфекцию на самотек в корне неверна. Не стоит также забывать, что лавинообразный рост госпитализаций парализует другие виды медицинской помощи: онкологическую, реабилитационную, проведение плановых операций.

По мнению специалиста, чтобы выработать коллективный иммунитет, лучше вакцинироваться, а не ждать, пока переболеет как можно больше людей.

— С начала пандемии я не повстречал ни одного пациента в больнице, кто при выписке предпочел бы пройти курс лечения повторно вместо вакцинации, — отмечает Виктор. — Можно долго дискутировать на эту тему, повторяя избитые аргументы вакциноскептиков, но вакцинация — это лучшее, что может предложить медицина в борьбе с вирусом здесь и сейчас.

К тому же не стоит забывать, что даже после выздоровления развиваются постковидные симптомы. Как рассказывает Валентин, часто у пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, появлялись проблемы с сердцем, с почками. Одним из осложнений на сердце является перенесенный в процессе болезни миокардиты или инфаркты миокарда, возникшие в результате образования тромбов. Например, молодой человек лет 30 переболел COVID-19, и потом на плановом медосмотре у него выявляют нарушение ритма в сердце (блокады). И таких пациентов достаточно много, уверяет врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».