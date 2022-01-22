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«Шпица купили прямо в поезде»

  • 22.01.2022, 14:42
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«Шпица купили прямо в поезде»

История мастера-самоучки из Барановичского района.

Созданием брошей из натуральной шести Инна Фенько, жительница деревни Колпеница Барановичского района, увлеклась около пяти лет назад. Откуда появился интерес к валянию, любая ли шерсть подойдет для работы, какие броши она больше всего любит делать и как ухаживать за такими аксессуарами, Инна рассказала Intex-press.  

По специальности я – технолог швейного производства, в свое время окончила Барановичский колледж легкой промышленности. Около года поработала по профессии, а потом поняла, что эта работа не по мне – слишком она монотонная и однообразная. А мне хотелось творчества. Не могу сидеть на одном месте.

Я с детства любила шить, вязать, что-то делать руками. Мои увлечения постоянно менялись. Я и бижутерию делала, и сумки, кошельки, обложки на паспорт из кожи шила. Чем я только не занималась. А с 2017 года увлеклась созданием брошей из натуральной шерсти. Это настолько меня затянуло, что это увлечение стало моим главным занятием как ремесленника.

«Увлекает ожидание конечного результата»

Броши из шерсти я встречала, когда ездила на ярмарки мастеров с другими своими товарами. А потом в интернете увидела видеоуроки. С этого и началось. Перечитала массу информации, просмотрела мастер-классы по валянию – все, что нашла в интернете. Потом училась у российских мастеров – именно они в основном занимаются валянием из шерсти. Покупала курсы.

В этом деле меня увлекает ожидание конечного результата. Потому что он всегда разный.

Свои изделия чаще всего продаю через интернет. А недавно в Барановичах появились магазинчики, которые стали брать на реализацию изделия ручной работы.

Хотели брошку из шерсти котика

Материалы для моего ремесла найти не трудно – сейчас очень много сайтов, интернет-магазинов, где можно заказать все самое необходимое.

Шерсть я покупаю обычно в Минске, там больше выбор. Для своих изделий я использую только натуральную овечью шерсть (кардочес, так называемая шерстяная вата). Иногда добавляю натуральный мех для украшения.

С другой шерстью я не работаю. Хотя у меня, например, был такой случай, когда люди вычесали своего котика и хотели брошку из этой шерсти. За такой заказ я не взялась, так как отзывы о кошачьей шерсти не очень хорошие, а я в своих работах должна быть уверена.

Тигры, еноты, котики, ежики

Я предпочитаю делать небольшие броши. Просто я такой человек, что мне нужен быстрый результат. Поэтому основная масса моих работ – это мордочки зверюшек. Есть и тигры, и ежики, и собачки. Но больше всего я люблю делать котиков.

На создание одной небольшой броши уходит в среднем четыре часа. Иногда чуть больше. Если заказов много, то за день могу сделать три-четыре небольших броши.

За каждым украшением, аксессуаром нужно ухаживать. Мои броши – не исключение. И им нужен особый уход, чтобы они сохраняли свой внешний вид. Брошам из шерсти подходит сухая чистка зубной щеткой.

Есть особенности и в ношении. Чтобы не испортить брошь, не стоит ее носить под одеждой – под пальто или курткой. Лучше прицепить на шарф. А летом – на кофточку или блузку, чтобы брошь не терлась между слоями одежды. Также нужно стараться, чтобы изделие не попадало часто под дождь.

Я и сама ношу свои броши. Помню был случай, что у меня шпица (брошь в виде мордочки собаки) купили прямо в поезде. 

«Чаще покупают в Минске»

Сейчас я работаю на дому и реализуют свои товары через интернет. Открывать собственный магазин очень затратно и, на мой взгляд, не очень выгодно. Проще продать самой или отдать на реализацию в магазин ручной работы. Цена на мои броши разная – зависит от размера изделия.

Чаще покупают в Минске – город большой, соответственно больше потенциальных клиентов. В Барановичах тоже есть спрос, но он меньше, чем в столице.

Конечно, есть и другие мастера, есть конкуренция, но каждый мастер все-равно делает по-своему, и одинаковых работ вы не встретите.

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