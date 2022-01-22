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Хакеры взломали серверы Красного Креста

  • 22.01.2022, 14:50
Хакеры взломали серверы Красного Креста

Под угрозой данные полумиллиона человек.

На серверах хранились сведения по меньшей мере от 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, сообщает Deutsche Welle.

"Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", - указал Мардини.

По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В базе хранились сведения по меньшей мере от 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.

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