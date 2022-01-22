Эксперты назвали три главных навыка для успешной карьеры в 2022 году 22.01.2022, 14:59

Пригодятся они и тем, кто работу не меняет, но хочет подняться вверх по карьерной лестнице.

Карьерный эксперт Эндрю Маккаскилл из LinkedIn и его коллега Вики Салеми из Monster выделили три главных навыка, которые нужны соискателям в 2022 году. Пригодятся они и тем, кто работу не меняет, но хочет подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной лестнице.

Надежность

Этот навык стал ключевым за время пандемии, пишет Inc. Эксперты подчеркивают, что именно его работодатели ожидают от сотрудников и ищут в резюме любого кандидата.

По мнению Маккаскилла, есть много способов подчеркнуть вашу надежность в действии. Это может быть как демонстрация того, насколько вы самостоятельны, так и акцент на лидерских качествах в важном проекте. Иллюстрацией надежности послужит и рассказ на собеседовании о повседневных обязанностях на последнем рабочем месте — от соблюдения сроков до инициативности.

Готовность к коммуникации

Регулярная и четкая коммуникация превратилась в критически важный навык, особенно при удаленной или гибридной работе. Маккаскилл подчеркивает: работодателю важно быть уверенным, что ничего не потерялось, когда сотрудники трудятся в разных местах. Кроме того, именно общение помогает вместе переживать непростые времена.

Особенность коммуникативных навыков в том, что их можно не только указать в резюме, но и продемонстрировать в действии. Подойдет как сопроводительное письмо, так и непосредственно момент собеседования. Правильные вопросы на рабочих встречах и умение дать грамотную обратную связь — огромное преимущество для того, кто ищет работу.

Умение решать проблемы

Пандемия требует быть адаптивными и устойчивыми при постоянных изменениях. И без навыков решения проблем в рабочей среде теперь никуда. Особенно когда общение и совместная работа могут что-то потерять в цепочке коммуникации. В итоге работодатели ищут тех, кто способен быстро встать на ноги и умеет разрешать конфликты с помощью уникальных решений.

Перед собеседованием Салеми рекомендует продумать ситуацию, в которой вы взяли на себя инициативу и решили проблему за счет вашей креативности и критического мышления. Например, разрулили конфликт со сложным клиентом или справились с технической неполадкой. Тут важно ответить на три вопроса: «Что была за ситуация?», «Как вы с ней справились?» и «На что повлиял результат?»

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