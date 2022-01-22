Экс-посол США: Путин и его окружение боятся новых санкций 3 22.01.2022, 15:05

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Джон Хербст выступил за введение санкций до начала новой агрессии от России.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент России Владимир Путин и его окружение боятся новых санкций, которые могут ввести США, сообщает "Радио Свобода".

"Нужно понять, что "шишки" в Кремле любят отправлять на Запад свои семьи. Они любят, чтобы дети учились в американских и европейских университетах. Они любят иметь большие виллы на Ривьере, и они не хотят это потерять. Это не значит, что они готовы поддаться. Я думаю, что угроза санкций не только против так называемых "шишек" в Кремле, но также против российской экономки. Это большая угроза для них" – подчеркнул Хербст.

Экс-посол отметил, что выступает за введение санкции против РФ "до вторжения".

Хербст также подчеркнул: "Я сам сторонник санкций до российского вторжения. Потому что они должны платить за угрозу, которую они сейчас делают. Я уверен, что если Россия нападает на Украину, то будут сильные новые санкции".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины, санкции Запада будут скоординированными, они будут дополнять и усиливать друг друга

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что против России будут введены санкции, которые "президент РФ Владимир Путин ранее никогда не видел".

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