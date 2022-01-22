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С 1 июня будут по-новому считать оплату за природный газ

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  • 22.01.2022, 15:16
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С 1 июня будут по-новому считать оплату за природный газ

Какие новшества ожидают белорусов.

В Беларуси введут изменения по оплате населением за потребленный природный газ для отопления. С 1 июня власти установят единую цену на него. Сейчас она отличается по периодам — отопительному и летнему. Речь идет про потребителей, у которых установлены приборы индивидуального учета расхода газа, пишет zerkalo.io.

Новшества вводят, чтобы упростить расчеты природный газ — как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций, поясняли ранее в МАРТ.

Сейчас тарифы на природный газ разделены на два периода — отопительный и летний период. Для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета расхода газа, они составляют 0,1494 и 0,5417 рубля за кубометр соответственно (если расходовать до 3000 кубометров).

С 1 июня для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год. Получается, что в отопительный сезон нужно будет платить на 32,3% больше, чем сейчас. В летний период тариф упадет, но и природный газ тогда используют не все потребители.

Для тех, кто использует от 3000 до 5500 кубометров газа, тариф с 1 июня составит 0,2570 рубля.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая нужно платить 0,6312 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,6872 рубля. В неотопительный период действуют следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,2367 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,2577 рубля.

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