Британия рассматривает возможность альянса с Украиной и Польшей 22.01.2022, 15:25

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Опубликована геополитическая карта возможной оси Лондон-Варшава-Киев.

Великобритания работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей. Об этом заявила во время речи в Сиднейском Lowy Institute министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает liga.net.

Она говорила о сдерживании России от новой волны агрессии против Украины, в частности предупредила, что Кремль ждет новая Чечня и Афганистан в случае вторжение.

Трасс заявила, что Великобритания работает с партнерами над высокоэффективными мерами против финансового сектора РФ и частных лиц и добавила: "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после декабрьских переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной".

Британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал в Twitter геополитическую карту возможной оси Лондон-Варшава-Киев.

Темно-синим цветом обозначены территории страны оси, светло-синим – стран НАТО, красным – предполагаемых "вражеских" стран. Кружочками обозначены места британского военного присутствия.

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