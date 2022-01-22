закрыть
22 января 2022, суббота, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия рассматривает возможность альянса с Украиной и Польшей

  • 22.01.2022, 15:25
  • 1,392
Британия рассматривает возможность альянса с Украиной и Польшей

Опубликована геополитическая карта возможной оси Лондон-Варшава-Киев.

Великобритания работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей. Об этом заявила во время речи в Сиднейском Lowy Institute министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает liga.net.

Она говорила о сдерживании России от новой волны агрессии против Украины, в частности предупредила, что Кремль ждет новая Чечня и Афганистан в случае вторжение.

Трасс заявила, что Великобритания работает с партнерами над высокоэффективными мерами против финансового сектора РФ и частных лиц и добавила: "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после декабрьских переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной".

Британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал в Twitter геополитическую карту возможной оси Лондон-Варшава-Киев.

Темно-синим цветом обозначены территории страны оси, светло-синим – стран НАТО, красным – предполагаемых "вражеских" стран. Кружочками обозначены места британского военного присутствия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников