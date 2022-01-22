В казахстанском Макате бастуют пожарные 22.01.2022, 16:12

Они требуют повышения зарплат.

21 января в Макатском районе Атырауской области работники подразделения предприятия «БатысСервисПлюс», предоставляющего услуги по противопожарному обслуживанию компании «Интергаз Центральная Азия» («дочка» «КазТрансГаза»), вышли на забастовку с требованием повышения зарплат. Об этом «Азаттыку» сообщил, один из бастующих, пожарный Салимбай Жубангалиев.

В пятницу бастующие собрались перед пожарным депо в двух километрах от поселка Макат. По словам Жубангалиева, зарплату работникам предприятия не повышали с 2012 года.

- Мы получаем на руки 60-65 тысяч тенге. Жить на это невозможно. Мы не требуем новых машин, не просим спецодежды. Мы даже не говорим об улучшении условий труда. Мы требуем только поднять зарплаты до 120 тысяч тенге. Каждый из нас рискует своей жизнью и здоровьем, сталкиваясь с опасными ситуациями на газопроводах, - говорит Салимбай Жубангалиев, пожарный с 20-летним стажем.

По его словам, 20 января руководство «БатысСервисПлюс» встретилось с работниками и предложило им новый контракт. «В этом контракте от руки было написано, что зарплату увеличат на 10 процентов, но мы с этим не согласились», - говорит Жубангалиев.

Протестующие работники записали видеообращение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем они отмечают, что их работа сопряжена с риском для жизни и что им не выплачиваются отпускные, доплаты за ночные смены и работу в праздники.

Директор компании «БатысСервисПлюс» Нуржан Аймагамбетов подтвердил информацию о забастовке работников и сказал, что руководство пытается решить вопрос.

- Я сейчас не могу ничего сказать. Мы предложили им повысить зарплаты на 10 процентов, но они не согласились. Пытаемся решить. Но если мы поднимем зарплаты до 120 тысяч тенге, которые они просят, то погрязнем в расходах, - сказал он.

БатысСервисПлюс» располагает пожарными подразделениями в Атырауском, Кульсаринском, Индерском, Курмангазинском и Исатайском районах. В каждом трудятся по 17 человек. Дежурство осуществляет бригада в составе начальника, водителя машины и двух пожарных.

«Интергаз Центральная Азия» было создано в 1997 году, оно осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы в Казахстане. В 2018 году постановлением правительства Казахстана «Интергаз Центральная Азия» получила статус национального оператора по магистральному газопроводу.

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