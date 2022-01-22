Врачи назвали самые полезные для здоровья глаз продукты 22.01.2022, 16:54

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Специалисты провели эксперимент с участием 2400 человек.

Несмотря на то, что давно всем известно о полезных свойствах рыбы и морепродуктов, ученые смогли удивить своим новым открытием, пишет medicina.ua. Оказывается, что употребляя любимые продукты, человек неосознанно делает профилактику своего зрения.

Ранее было доказано, что жирные кислоты омега-3, входящие в состав рыбы, помогают предотвратить и вылечить депрессию, способствуют улучшению работы сердца и снижают риск развития сердечной недостаточности. Однако это еще далеко не все.

В ходе проведенных экспериментов, с участием 2400 добровольцев в возрасте от 65 до 84 лет, выяснилось, что морепродукты, богатые омега-3, предотвращают потерю зрения в пожилом возрасте.

Самыми полезными признаны семга, скумбрия и тунец, а также устрицы, мидии и крабовые.

Рыба жирных сортов – важный источник витамина В6 и ненасыщенных жирных кислот. Витамин В6 отвечает за нормальную работу ЦНС, при его нехватке глаза быстро утомляются. Омега-3 и 6 жирные кислоты помогают сохранить остроту зрения до старости.

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