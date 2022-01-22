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Памятник Назарбаеву, который смели протестующие, восстанавливать не планируют

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  • 22.01.2022, 17:01
  • 1,234
Памятник Назарбаеву, который смели протестующие, восстанавливать не планируют

На центральной площади города Талдыкорган остался только монумент из гранита.

Разрушенный в Талдыкоргане памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву восстанавливать пока не планируют.

Памятник был снесен 5 января в ходе протестов. Статуя при падении раскололась на несколько частей. На центральной площади города памятник Назарбаеву простоял около пяти лет и был разрушен местными жителями. Администрация города решила его не восстанавливать, сообщает orda_kz.

Сейчас на центральной площади остался только монумент из гранита.

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