Памятник Назарбаеву, который смели протестующие, восстанавливать не планируют

Памятник Назарбаеву, который смели протестующие, восстанавливать не планируют2
- 22.01.2022, 17:01
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На центральной площади города Талдыкорган остался только монумент из гранита.
Разрушенный в Талдыкоргане памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву восстанавливать пока не планируют.
Памятник был снесен 5 января в ходе протестов. Статуя при падении раскололась на несколько частей. На центральной площади города памятник Назарбаеву простоял около пяти лет и был разрушен местными жителями. Администрация города решила его не восстанавливать, сообщает orda_kz.
Сейчас на центральной площади остался только монумент из гранита.