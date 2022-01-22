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В Латвии хотят до мая продлить режим ЧС на границе с Беларусью

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  • 22.01.2022, 17:14
В Латвии хотят до мая продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Режим чрезвычайной ситуации ввели в августе из-за ситуации с мигрантами.

В Латвии хотят продлить режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах и Даугавпилсе до мая, сообщает zerkalo.io со ссылкой на информационное агентство Leta. С таким предложением выступает МВД этой страны. Режим ЧС ввели в августе прошлого года из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Тем временем в Литве ранее заявили, что не будут продлевать чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

В МВД Латвии уточняют, что с 10 августа прошлого года по 20 января этого года удалось не впустить в страну 4962 мигранта. При этом желающих незаконно пересечь границу заметно прибавилось с 13 декабря прошлого года, с этой даты попасть в страну таким образом пытались 2043 человека.

Как сообщает Leta, в МВД поясняют этот скачок тем, что мигранты сменили тактику, они стали перемечаться небольшими группами от трех до 12 человек в разное время и через разные участки границы.

Министерство указывает, что прогнозируемое финансирование на три месяца этого года для покрытия дополнительных расходов на продление чрезвычайной ситуации составляет 3,888 миллиона евро.

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