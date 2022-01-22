«Водитель должен как-то хитрить для того, чтобы заработать» 2 22.01.2022, 18:17

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Таксисты рассказали всю правду о своей работе.

Недавно СМИ рассказывали о способе, который используют некоторые таксисты для обхода приложения, что позволяет им находить клиентов, но не делиться при этом прибылью. Водители хитрят, понимая, что это не понравится агрегаторам и диспетчерским службам, контролирующим органам и нередко пассажирам. Как они это делают, для чего, какую прибыль извлекают таким способом? «Онлайнер» получил много откликов от читателей и решили поделиться ими.

Что такое «работать на отменах»?

Тот самый способ, когда клиент думает, что едет по приложению, а на самом деле его заказ будет аннулирован, среди водителей называется «работой на отменах». Как это работает:

— Схема далеко не новая, таксисты ей пользуются уже очень давно. Работает все следующим образом: водитель приезжает на место и нажимает в приложении, что он прибыл, ему в это время открывается конечная точка поездки. Есть таксисты, которым эта точка видна во время поступления заказа, но это сейчас не столь важно, — отметил собеседник.

— Когда садится пассажир, выключается все (интернет, GPS) либо водитель полностью выключает смартфон и использует другой. Поездка начинается.

— По стандартам сервиса таксист должен ждать пассажира 3 минуты бесплатно, потом 7 минут платного ожидания (1 минута — 16 копеек). Итого 10 минут. После этого водителю можно смело отменять поездку, он не испортит показатель активности, — добавил читатель.

По его словам, активность — это один из инструментов агрегатора, который нужен для того, чтобы таксист принимал заказы. Если активность упадет, водителя на некоторое время могут отключить от сервиса.

В итоге пассажира привозят туда, куда он хотел. Таксист принимает оплату наличными, а затем, когда клиент уходит, отменяет заказ (ведь прошло более 10 минут), не имея для себя последствий.

— В этой ситуации, конечно, можно включить моралиста и сказать: ой какой плохой водитель, он обманывает «Яндекс», не платит налоги и так далее. Но никто почему-то не задумывается, из-за чего это происходит, — отмечает собеседник.

Поговаривают, что поначалу на отменах работали в основном те, кто приходил в такси на собственных авто.

— Схема появилась еще в первый год работы агрегатора в стране. Раньше ею злоупотребляли водители на своих машинах, но «Яндекс» научился их вычислять. Часть таксистов перестала баловаться и начала работать по правилам, но часть стала чередовать способы работы, используя отмены прежде всего в период высоких коэффициентов. «Яндекс» научился вычислять и такие варианты. Сейчас, судя по всему, новый всплеск, но характеризуется он в первую очередь работой на отменах на авто таксопарка, так как за ними ниже контроль. Ответственность за такую машину возлагают на таксопарк со всеми вытекающими последствиями. Таксопарк пожурит и простит водителя, максимум — уволит. Предложений работы на арендной машине хватает: таксист поменяет парк и продолжит хитрить, — считает другой читатель.

И почему же так происходит?

Говорить на эту тему, как оказалось, готовы многие. Ответ у всех один и тот же.

— Водитель должен как-то хитрить для того, чтобы заработать. Возьмем пример, когда таксист работает не на своей машине. Аренда авто в «Эконом» — от 250 до 370 рублей в неделю в зависимости от марки и комплектации. Заправка и все остальное ложится на водителей, кроме, конечно, обслуживания машины. «Яндекс» забирает за заказ 23%, парк — еще 12—16%. По итогу, чтобы не вдаваться в долгие подсчеты, таксист, проводя в машине ежедневно по 12 часов и позволяя себе лишь один выходной, имеет 300—400 рублей чистого дохода в неделю. Вполне логично, что с таким заработком он будет обманывать всех окружающих, — рассказал наш читатель.

Поможем с подсчетами: 300—400 рублей в неделю — это где-то 1200—1600 рублей в месяц. Чистыми, как уже было сказано.

Кстати, 23% — комиссия «Яндекс Go» в Минске. В регионах она существенно меньше — около 10 — 12%.

— Есть еще один момент: в наше время цифровых технологий такси должны быть оборудованы таксометрами — старинной штуковиной, для подключения которой нужно разобрать полмашины. «Минтранс» не хочет использовать электронные кассы, с которыми всем было бы проще: водитель пробил поездку, человек получил чек, данные сразу ушли в налоговую — все очень просто. Такое решение разработано уже давным-давно, но «Минтранс» не хочет его реализовывать. А парки и водители не хотят ставить таксометры, потому что с автомобиля слетает гарантия, — добавил собеседник.

Кто-то даже пытается продавать «золотую схему» новичкам

Еще один любопытный момент. Работу на отменах водители придумали уже достаточно давно — многие таксисты указали на это. Нашлись в сфере перевозок и те, кто захотел заработать на самой идее.

Журналистам рассказали, что обычно тонкостями и хитростями таксисты делятся друг с другом за чашкой кофе на заправках вполне бескорыстно. Но есть и те, кто предлагает новичкам в профессии заплатить за «золотую схему». Называется сумма, после уплаты которой молодому водителю рассказывают все премудрости описанного ранее способа, — так утверждают наши читатели.

Пассажиру могут обо всем рассказать

И все-таки работа в обход приложения с отменой заказа — это риск. Некоторые таксисты предпочитают действовать в открытую и сразу же просят пассажира добровольно отменить заказ. Кто-то соглашается, ведь на первый взгляд правила для клиента не меняются: та же машина, маршрут, стоимость.

— Это очень популярная схема у водителей, и у каждого свои истории, почему приложение показывает ожидание. Помню, один таксист сказал, что забыл терминал для оплаты, поэтому вынужден отменить заказ, а я, мол, ему в конце просто заплачу и все. Недавно был самый откровенный разговор с одним водителем. У меня была поездка на 20 рублей за наличные, и я уже по опыту проверяю, принят ли в действительности заказ. Вижу, что не принят. Когда мы приехали, я спросил таксиста, сколько должен заплатить, если по-честному, и почему он работает «в серую», обманывая сервис. Водитель ответил, что работать честно ему невыгодно — у «Яндекса» огромная комиссия. Хороший аргумент. Но меня на тот момент это уже достало, и я заплатил ему ровно половину суммы, — рассказал еще один наш читатель.

— Короче говоря, некоторые таксисты хотят бесплатно пользоваться сервисом, который постоянно дает им клиентов.

Пример этот показывает, что отдельные пассажиры умеют пользоваться ситуацией и оказываются хитрее водителей. Сначала якобы не замечают, что поездка в приложении не началась, а затем предлагают выбор: оплата со скидкой или жалоба в сервис со всеми вытекающими последствиями. Ну а зачем таксистам лишние неприятности?

Но иногда водители сами предлагают сделать небольшую скидку — так сказать, за лояльность.

— Многие пассажиры знают об этой схеме. Такие клиенты разделились на два лагеря: одни не обращают внимания на то, что происходит в приложении, другие все видят и понимают, многие из них даже сами предлагают отменить поездку, — утверждает собеседник. — Естественно, все это делается для того, чтобы не отдавать комиссию агрегатору и перевозчику. В сумме это около 40%, у некоторых даже больше. Конечно же и государство не дополучает налогов с этих поездок (если у водителя нет таксометра и он не пробивает чеки).

Пассажиры тоже хитрят?

Не остались в долгу и таксисты: поделились примерами того, как хитрят пассажиры.

— Клиент вызывает такси, оплата картой. В конце поездки он меняет оплату на наличные и делает вид, что, дескать, он ни при чем, это программа глючит. И конечно же деньги у него есть только на карте. Такой пассажир предлагает закинуть оплату либо на баланс телефона водителя, либо ему на карту. Таксист соглашается, клиент делает вид, что все сделал, и показывает заранее приготовленный скриншот. Водитель верит и пассажира отпускает. Оплаты, как уже понятно, нет, — говорит наш читатель. — Либо таксист выполнил заказ, все отлично, клиент оплатил и ушел, но при этом поставил плохую оценку и написал жалобу. Все ради того, чтобы получить промокод на следующую поездку.

Таксиста правда отключают от сервиса?

— Отключают редко и чаще всего на одни сутки. Бывают случаи, когда отключают навсегда, но это не проблема. Отключенный водитель просто делает замену водительского удостоверения и создает новый аккаунт, — утверждает один из водителей.

— Ну заблокирует агрегатор водителя, а тот возьмет права у друга, подключит их к сервису и по аккаунту друга будет дальше работать — ничего сложного, — сообщил читатель.

— Сегодня водителя заблокировали, завтра он делает аккаунт на своего отца и просит его раз в три дня проходить фотоконтроль личности, продолжая работать. Я сам около трех лет отработал на отменах. Пять аккаунтов сменил, два из них даже были женского пола, — похвастался другой собеседник.

С контролем, к слову, не так все просто. Другие водители рассказали, что запрос на проверку личности может приходить и каждый день, и по несколько раз в день, к примеру, если на ваш счет есть какие-то подозрения.

У некоторых между тем заметен почти спортивный интерес в этой «игре».

— Агрегатор действительно придумывает новые алгоритмы, но мы, водители, постоянно их обходим, — азартно рассказал один из откликнувшихся таксистов.

— Алгоритмы системы несложно обойти, есть люди, которые годами так работают. В случае блока водители обычно создают так называемый левый аккаунт — это когда в приложении у вас Елена, а приезжает какой-нибудь Дима, — поделился секретом другой таксист.

А почему бы вообще все не бросить?

Вопрос, который вертится на языке: почему все эти водители вообще продолжают работать, если их настолько не устраивают условия?

— Да, как вариант — не работать на таких условиях, но в «Яндексе» больше заказов, проще устроиться на работу (к водителю меньше требований, чем в обычных службах такси). Тем не менее я, работая по таксометру, делал 5 заказов за 8 часов и имел в рублях столько же, сколько водитель за 20—30 заказов через агрегатор за 12 часов. Вот и нужно подумать, как работать: честно и бессмысленно, зарабатывая копейки, или же прибегая к обману, — делится размышлениями еще один таксист.

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