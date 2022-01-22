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Maxar зафиксировала около 100 тысяч российских военных недалеко от границы с Украиной

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  • 22.01.2022, 17:24
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Maxar зафиксировала около 100 тысяч российских военных недалеко от границы с Украиной

Опубликованы спутниковые снимки.

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, подтверждают информацию о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику недалеко от границы с Украиной, сообщает «Новая газета».

Снимки сделала компания Maxar Technologies. На них, как пишет издание, заметно скопление военной техники и российских военных численностью около 100 тысяч. На фотографиях можно увидеть грузовики, танки и другую технику.

Журналист американского издания Newsmax Алекс Сальви сообщил, что войска располагаются в 13 километрах от границы с Украиной — недалеко от поселка Климово, а также в Клинце (в 30 километрах от границы с Украиной), в Ельне (в 135 километрах от границы с Украиной и в 130 километрах от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 километрах от границы с Украиной).

Накануне Минобороны Украины оценило численность российских военных приблизительно в 127 тысяч «вместе с морской и воздушной составляющей».

В пятницу состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященная вопросам безопасности. Это уже четвертое мероприятие, на котором представители стран Запада встречаются с делегатами из России на фоне информации о наращивании количества российской техники и войск на границе с Украиной.

Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».

В начале недели расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.

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