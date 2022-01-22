«1984» Оруэлла остается самой продаваемой книгой в Беларуси 7 22.01.2022, 17:35

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Белорусы оценили культовый роман британского писателям.

Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла вновь возглавил раздел «Художественная литература» в рейтинге самых продаваемых в Беларуси книг, составленный сетью книжных магазинов OZ, пишет thinktanks.by.

Самой продаваемой книгой в разделе «Художественная литература» стал последний роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». Ранее этот роман-антиутопия Джорджа Оруэлла был лидером среди популярной художественной литературы в сети «Белкнига» за 2020-й год.

Также лидирующие места рейтинга в данной категории заняли «Тревожные люди» Бакмана, «Ход королевы» Тевис, «The One. Единственный» Маррс и «Вторая жизнь Уве» Бакмана.

В разделе «Белорусская литература» лидером вновь оказалось «Радзіва «Прудок». Дзённік» Андруся Горвата. Также в тройку самых читаемых попалa «У войны не женское лицо» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Десятку же самых популярных книг возглавили произведения психологической направленности. В частности, первое место заняла книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» минского психолога Примаченко.

Далее следует книга-мотивация от известного американского коуча Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», а также новое издание российского психолога Лабковского «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии».

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