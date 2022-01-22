Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года 22.01.2022, 17:41

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В рейтинг попал «Человек-паук: Нет пути домой».

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список был опубликован на сайте компании, пишет lenta.ru.

Список главных шоу возглавил проект «Ванда/Вижн». В десятку также вошли сериалы «Убийства в одном здании», «Мейр из Исттауна», «Локи», «Хитрости», «Тед Лассо», «Неуязвимый», «Наследники», «The Beatles: Возвращение» и «Это грех».

Среди фильмов победу одержал «Человек-паук: Нет пути домой». Также были отмечены ленты «На высоте мечты», «Лето соула», «Свинья», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Райя и последний дракон», «Вестсайдская история», «Тихое место 2» и «Митчеллы против машин».

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