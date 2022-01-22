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В Высоком работник ДРСУ предложил запретили участвовать в выборах усатым и лысым

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  • 22.01.2022, 17:47
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В Высоком работник ДРСУ предложил запретили участвовать в выборах усатым и лысым

Белорусы высмеивают Синепалого и его шайку.

После «обсуждения» изменений в Конституцию в рамках так называемой «диалоговой площадки» 21 января был задержан работник Высоковского ДРСУ-137 Андрей Дубин. Во время «обсуждения» изменений, он высказал предложение, чтобы в выборах запретили участвовать усатым и лысым, cообщает «Еврорадио».

«Свидетели задержания говорят, что он высказал предложение, чтобы в выборах запретили участвовать усатым и лысым. Вероятно, против мужчины будет начато дело за оскорбление Лукашенко», – сообщает издание.

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