В Высоком работник ДРСУ предложил запретили участвовать в выборах усатым и лысым 5 22.01.2022, 17:47

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После «обсуждения» изменений в Конституцию в рамках так называемой «диалоговой площадки» 21 января был задержан работник Высоковского ДРСУ-137 Андрей Дубин. Во время «обсуждения» изменений, он высказал предложение, чтобы в выборах запретили участвовать усатым и лысым, cообщает «Еврорадио».

«Свидетели задержания говорят, что он высказал предложение, чтобы в выборах запретили участвовать усатым и лысым. Вероятно, против мужчины будет начато дело за оскорбление Лукашенко», – сообщает издание.

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