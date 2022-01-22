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«Украина едина»: В Киеве сотни человек образовали «живую цепь»

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  • 22.01.2022, 17:57
  • 3,260
«Украина едина»: В Киеве сотни человек образовали «живую цепь»

Фоторепортаж.

В День Соборности Украины в субботу, 22 января, на мосту Патона в Киеве собралось около двух сотен человек. Они приняли участие в традиционной акции «Ланцюг єдності», пишет nv.ua.

Соорганизатор мероприятия Евгений Квасов рассказал, что это событие — напоминание о 22 января 1919 года, когда между Украинской Народной Республикой и Западноукраинской Народной Республикой был подписан Акт воссоединения и украинцы создали первое в истории единое соборное государство.

«Это напоминание о 1990 году, когда живая цепь была создана между Киевом и Львовом и украинцы подтвердили, что хотят жить в независимом государстве. Это ежегодное напоминание, что Украина должна быть единой, мы должны объединиться, чтобы быть сильными и побеждать тех, кто пытается нам сделать больно и плохо», — сказал он.

Участники «Ланцюга єдності» на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, которые отправились навстречу друг другу. Каждая несла стяг синего и желтого цвета. На мероприятии звучали украинские народные песни, а участники акции скандировали «Одна єдина соборна Україна», «День злуки — тримаємось за руки».

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