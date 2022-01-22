Конец эпохи обещанных миллиардов 22.01.2022, 18:02

3,516

Несколько слов о том, как «подешевели» друзья белорусского диктатора.

«Беларусь и Индия в ближайшие годы намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов», «Беларусь рассчитывает увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов». Эти заголовки в последние годы все чаще вызывали грустную улыбку, пишет «Салідарнасць».

Главным образом из-за того, что во многих случаях заканчивались эти обещания достигнуть в товарообороте заветного «миллиарда, а то и трех» полным провалом для белорусского режима.

Но сегодня не осталось места и самой грустной улыбке. Больше никто не намеревается и не рассчитывает на торговлю с девятью нолями. В наши дни в новостях царят совсем другие цифры. Вот, к примеру сообщение о визите в Минск делегации из Республики Тыва (цитируется по БелТА):

— Учитывая небольшую плотность населения и значительное расстояние (около 5000 км), уровень товарооборота Беларуси и Республики Тыва исчисляется пока в тысячах долларов США. За 2020 год он составил около $275 тысяч, за январь — ноябрь 2021-го — $47,5 тысяч.

К слову, новость о гостях из Восточной Сибири показательна еще одним красноречивым моментом. Усохли не только надежды на миллиарды, но и сама география внешних контактов. Настолько, что тающую на глазах многовекторность провластная пресса вынуждена маскировать под такими заголовками: «Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».