Стало известно, на сколько в 2022 году вырастут цены на услуги ЖКХ для белорусов

Стало известно, на сколько в 2022 году вырастут цены на услуги ЖКХ для белорусов1
- 22.01.2022, 18:36
Следующее подорожание ожидается 1 июня.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, на сколько в 2022 году вырастут цены на услуги ЖКХ для населения, передает «Еврорадио».
Увеличение тарифов будет проведено в два этапа: с 1 января и с 1 июня.
С 1 января 2022 года вырастут тарифы на:
- электроснабжение — на 10,9%;
- газоснабжение — на 11,9%;
- водоснабжение — на 14,2%;
- водоотведение (канализацию) — на 15,2%;
- капитальный ремонт — на 8,8%;
- техническое обслуживание — на 12,9%;
- техническое обслуживание лифта — на 9,9%;
- управление общим имуществом — на 7,3%;
- обращение с твердыми коммунальными отходами — на 13,5%.
С 1 июня подорожает теплоснабжение — на 8,8%.