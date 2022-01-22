Стало известно, на сколько в 2022 году вырастут цены на услуги ЖКХ для белорусов 1 22.01.2022, 18:36

Следующее подорожание ожидается 1 июня.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, на сколько в 2022 году вырастут цены на услуги ЖКХ для населения, передает «Еврорадио».

Увеличение тарифов будет проведено в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

С 1 января 2022 года вырастут тарифы на:

- электроснабжение — на 10,9%;

- газоснабжение — на 11,9%;

- водоснабжение — на 14,2%;

- водоотведение (канализацию) — на 15,2%;

- капитальный ремонт — на 8,8%;

- техническое обслуживание — на 12,9%;

- техническое обслуживание лифта — на 9,9%;

- управление общим имуществом — на 7,3%;

- обращение с твердыми коммунальными отходами — на 13,5%.

С 1 июня подорожает теплоснабжение — на 8,8%.

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