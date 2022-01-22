закрыть
22 января 2022, суббота, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы продукты, которые полезно употреблять перед сном

1
  • 22.01.2022, 18:41
  • 1,054
Названы продукты, которые полезно употреблять перед сном

Рекомендации дали израильские специалисты.

Употребление углеводов (макаронных изделий, каш, хлеба и т.п.) на ночь не вредит фигуре. Наоборот, позволяет сбросить лишние килограммы, а также снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет medicina.ua.

Израильские ученые опровергли распространенное среди диетологов и фитнес-тренеров мнение о вреде углеводного ужина.

Сложные углеводы – это отличный источник энергии. К ним относится цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, рис и другие крупы, а также бобовые культуры. По мнению ученых, диета, богатая углеводами, придает ощущение сытости и влияет на выработку гормонов, необходимых для здоровья сердца. Поэтому она отлично подходит для людей, желающих избавиться от лишнего веса.

Ученые отобрали 78 человек, половина из которых ели углеводы в течение дня, а вторая половина – только на ужин. Через полгода исследователи оценили уровень трех гормонов: лептина – гормона сытости, грелина – гормона голода и адипонектина, снижение которого указывает на развитие метаболического синдрома, атеросклероза и сахарного диабета.

Оказалось, что в группе участников, которая придерживалась диеты, улучшился гормональный профиль. Кроме того, у них уменьшился вес, обхват талии и процент жира в организме. Поэтому если хотите сбросить лишние килограммы, но не можете придерживаться обычных диет, попробуйте прислушаться к советам израильских ученых. Ведь это мечта для худеющих – есть углеводы на ночь и становится стройнее.

Проблема лишнего веса – то, с чем сталкиваются миллионы людей по всему миру. Для того, чтобы худеть с пользой для организма, причем так, чтобы лишние килограммы не возвращались, стоит придерживаться комплексного подхода и игнорировать многочисленные мифы о похудении.

Последние исследования израильских ученых показали, что если есть на ночь сложные углеводы, фигура не пострадает. Это полностью противоречит мнению большинства фитнес-тренеров и диетологов, но исследования были подтверждены фактами. А значит, не стоит отказывать себе в сложных углеводах в вечернее время. Разумеется, в разумных пределах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников