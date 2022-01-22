Фридрих Мерц избран новым председателем немецкой партии ХДС 22.01.2022, 18:55

Политик набрал 94% голосов.

Участники виртуального съезда Христианско-демократического союза (ХДС) избрали новым председателем партии экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Кандидатуру 66-летнего политика поддержали 94,6 процента делегатов съезда, прошедшего в субботу, 22 января, сообщил член правления ХДС Штефан Хенневиг (Stefan Hennewig), пишет dw.com.

Всего в съезде ХДС - партии, которую многие годы возглавляла бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - приняли участие 983 делегата. За Мерца было отдано 915 голосов, 16 человек воздержались. Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

Председатель ХДС с третьей попытки

Мерц стал третьим председателем ХДС за последние три года, после того как в 2018 году Меркель ушла с поста лидера партии спустя 18 лет работы. Политик дважды пытался возглавить ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в декабре 2018 года и Армину Лашету (Armin Laschet) - в январе 2021 года.

В декабре прошлого года кандидатуру Мерца в председатели партии утвердили по итогам первого в истории ХДС внутрипартийного опроса, в ходе которого политик легко обошел двух своих конкурентов, заручившись уверенным большинством в 62,1 процента голосов. Таким образом, его избрание делегатами субботнего съезда было, скорее, формальностью.

Мерц сменил на посту председателя ХДС Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.

Мерц раскритиковал Шольца

Выступая с предвыборной речью на съезде, Мерц жестко атаковал действия канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Он обвинил его в пассивности в условиях кризиса в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, глава правительства до сих пор не совершил визита ни в Москву, ни в Вашингтон, тогда как его предшественники в сложившейся ситуации проявили бы большую активность и выдвинули бы свои инициативы.

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