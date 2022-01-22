В Беларуси заводы остались без специалистов

В Беларуси заводы остались без специалистов3
- 22.01.2022, 19:06
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Дефицит работников растет.
Уже как год на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов проходит акция — приведи друга и получи премию в 10 базовых величин, пишет «Бобруйск Online».
Раньше базовые величины выплачивались в случае, если у приведенного работника не будет нарушений трудовой дисциплины на протяжении 6-и месяцев. Сейчас обещают сразу выплатить деньги.
Список требуемых специальностей также значительно увеличился.