В Беларуси заводы остались без специалистов 3 22.01.2022, 19:06

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Дефицит работников растет.

Уже как год на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов проходит акция — приведи друга и получи премию в 10 базовых величин, пишет «Бобруйск Online».

Раньше базовые величины выплачивались в случае, если у приведенного работника не будет нарушений трудовой дисциплины на протяжении 6-и месяцев. Сейчас обещают сразу выплатить деньги.

Список требуемых специальностей также значительно увеличился.

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