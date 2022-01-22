Гарри Каспаров спрогнозировал условия для смены власти в России 6 22.01.2022, 19:13

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Процесс может запустить геополитическое поражение Путина.

Смена власти в России возможна, но маловероятна в ближайшее время, заявил бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 19 января, пишет gordonua.com.

Журналистка спросила у него, каким он видит "условный транзит, смену или перезагрузку власти в России".

"Транзит – неправильное слово, потому что он предполагает возможность какого-то относительно бескровного перехода власти из рук в руки. Транзит возможен только после физического ухода Путина", – сказал Каспаров.

Он отметил, что "никакого другого варианта и быть не может".

"Рассчитывать можно только на то, что ситуация станет катастрофической внутри страны. Однако такое случается только в результате глобального внешнеполитического поражения. Пока его не будет, надеяться, что в России произойдет социальный взрыв, бессодержательно", – считает оппозиционер.

По его словам, речь идет о ситуации, "в которой так называемый глубинный народ понимает, что все пропало, а "сверху" понимают, что этой сладкой жизни настал конец".

"Эта модель – "порвать в России и держать на Западе" и при этом постоянно шантажировать угрозами – больше не работает. Для этого нужно геополитическое поражение. Надеюсь, оно будет необязательно военным.

Однако геополитическое поражение означает, что Запад хотя бы для начала продемонстрирует готовность противостоять Путину. Пока готовности, которую демонстрировали бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, бывшие президенты США Рональд Рейган или Гарри Трумэн, не найти даже с огнем", – объяснил Каспаров.

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