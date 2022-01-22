В Киеве почтили память белорусского Героя Украины Михаила Жизневского

В Киеве почтили память белорусского Героя Украины Михаила Жизневского2
- 22.01.2022, 19:21
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Украина чтит первых Героев Небесной Сотни.
В Киеве прошло памятное шествие и панихида в честь первых Героев Небесной Сотни, которые погибли в январе 2014 года — Сергея Нигаяна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадера и Богдана Калиняка.
Люди принесли цветы, зажгли свечи и помолились у мемориальных табличек первым жертвам Майдана.
Напомним, что 22 января 2014 года во время революционных событий в Киеве от огнестрельных ран умер 25-летний белорус Михаил Жизневский.