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У исполнительницы «Шчучыншчыны» Елены Желудок вышел клип на новую песню «Кедышкі»

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  • 22.01.2022, 19:40
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У исполнительницы «Шчучыншчыны» Елены Желудок вышел клип на новую песню «Кедышкі»
Фото: kp.by

В песне среди прочего упоминается и «смак памідораў са сметанай».

На YouTube-канале сатирического проекта актеров Купаловского театра «ЧинЧинЧенэл» вышел клип на новую песню Елены ЖелудOk (Елены Зуй-Войтеховской) «Кедышкі», пишет zerkalo.io.

«Кедышкі» Елены ЖелудOk — это свежеиспеченный шлягер, который еще подрастет на творческих дрожжах и запечется в горнилах худсоветов", — так представляют новую песню на YouTube-канале проекта «ЧинЧинЧенэл».

Режиссером-постановщиком клипа выступил Андрей Кашперский, авторы сценария — Андрей Кашперский и Михаил Зуй, авторы песни: Михаил Зуй и Елена ЖелудOk.

В песне среди прочего упоминается и «смак памідораў са сметанай» — отсылка к герою ролика МВД — Анатолию Шелковичу, который стал популярен после «покаянного видео», где он говорит: «Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным».

Елены ЖелудоOk стала популярна в октябре 2020 года после выхода клипа на песню «Шчучыншчына». У него, кстати, на канале «ЧинЧинЧенэл» более 950 тысяч просмотров.

Позже Елена выпустила клип на песню «Дзекаць i цекаць». Девушка с этой песней даже подала заявку на «Евровидение».

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