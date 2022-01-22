Угроза вторжения РФ: украинские IT-компании готовят различные сценарии реагирования 2 22.01.2022, 19:50

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Некоторые представители отрасли уже заявили, что разработали план.

Ведущие украинские IT-компании готовятся к возможному вторжению РФ. Genesis, Netpeak, Intellias и EPAM признались, что у них уже есть план действий, пишет unian.net.

В компании Genesis рассказали, что на случай чрезвычайной ситуации разработали несколько планов. Их будут применять в зависимости от того, как будут развиваться события.

"Один из сценариев действительно предполагает релокацию-пока это все, что мы можем разглашать. Если в этом будет необходимость, все логистические процессы возьмет на себя наша инфраструктурная команда специалистов", — ответили в Genesis.

Компания уже отправила всю необходимую информацию своим сотрудникам. При этом в Genesis убеждают, что работают в привычном режиме и не сеют панику.

План действий в случае негативного развития событий подготовили и специалисты Intellias. В компании говорят, что разработали план релокации специалистов на случай военной агрессии в более безопасные регионы Украины или даже за границу.

Wargaming, PariMatch Tech и Ajax на запрос журналистов не ответили, однако работники компаний подтвердили, что какой-то план внутри компании все-таки разрабатывается.

Холдинг Netpeak Group также не остался в стороне и на фоне новостей об угрозе вторжения РФ разработал варианты для потенциальных направлений развития военных действий на территории Украины.

"Однако мы не можем дать достоверную оценку и единственное решение своим работникам. Мы не призываем никого централизованно "убегать" и вместе с тем искренне поддерживаем всех, кто смело решит защищать Родину от внешней агрессии", — говорят в компании.

Работника Netpeak Group прислали документ, в котором собрали рекомендации по релокации, четкие алгоритмы, куда обращаться, чтобы присоединиться добровольно к Вооруженных Сил Украины и защищать страну.

"Это лишь бета-версия алгоритма, мы еще работаем над ним, постоянно обновляя информацию. Мы живем в стране, которая уже 8 лет находится в состоянии войны, поэтому важно всегда быть начеку", — говорится в ответе холдинга.

В компании EPAM сообщили, что создали BCP (business continuity plan) для каждой локации, где есть хоть какие-то потенциальные риски изменения привычных бизнес-процессов. Разглашать детали представители компании отказались.

Специалисты SoftServe также обсуждают внутри компании план вероятных действий в случае вероятного вторжения.

В то же время некоторые компании более оптимистично оценивают ситуацию. В частности, компания EVO пока не разрабатывала никаких планов и советов.

Capgemini Engineering отмечают, что не могут не реагировать на потенциальные угрозы и риски для команды.

"Поэтому вместе с глобальным менеджментом группы Capgemini разработали несколькоэтапный план реагирования, который включает различные сценарии развития событий", - отметили в компании. Целью этого плана является смягчение рисков и готовность к временному корпоративному перемещению работников из опасных зон.

"Для этого мы сотрудничаем с внешней компанией, которая отвечает за безопасность сотрудников во всех странах присутствия Capgemini. Также наши сотрудники имеют возможность установить приложение для прямой связи с security manager в случае любой угрозы в Украине или во время поездок", — рассказали в компании.

Напомним, что 20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

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