Страну сдают уже сегодня 21 22.01.2022, 19:57

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Только от нас зависит, чем этот рейдерский захват закончится.

Всю неделю во всех СМИ мы видим информацию о том, что в Беларусь вводят российские войска. По предварительным данным только по железной дороге в страну ввезут около двухсот эшелонов, пишет лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Власти мямлят околесицу, что это происходит в рамках учений, которые (интересное совпадение) пройдут вдоль всей южной границы нашей страны.

Но есть ряд вопросов.

Как так получается, что Кремль абсолютно беспрепятственно ввел в страну войска, которые, судя по численности, могут просто захватить Беларусь? Почему это происходит именно сейчас (первые новости появились сразу после заявления о выводе «миротворцев» из Казахстана)? И что будет происходить дальше?

Я не являюсь стратегом, политологом или военным, который знает, что происходит. Я делюсь мнением простого обывателя, а происходит следующее.

Принципы в жизни на самом деле очень простые. Начиная со школьного класса, заканчивая бизнесом и государством.

Если в классе есть два лидера, которые претендуют на звание главного, то, чтобы стать первым, необходимо показать свою силу именно в этом классе, иногда привлекая людей со стороны.

В бизнесе немного сложнее, но принцип тот же. Когда есть задача поглотить фирму, самый простой вариант — это привести к зависимости (у Беларуси перед Россией зависимость финансовая). Это первый шаг. Когда фирма зависима, ей можно диктовать условия. Но тут директор этой самой фирмы говорит: «Я хочу быть соучредителем вашей крупной компании». Это идет в разрез с интересами. Что делать?

Правильно: рейдерский захват. В фирму вводят работников, которые начинают работать изнутри, и у директора с каждым днем власти все меньше. Наконец, приходит день, когда директору открыто говорят: «Ты задолжал нам, твои активы не покрывают суммы долга, а люди в службе безопасности — это наши люди, и уходить с фирмы они не собираются. У нас два варианта: мы выкидываем тебя, и фирма наша, либо ты подписываешь сам все документы, остаешься работать офисным клерком, и фирма наша».

Большим шишкам плевать, что фирма акционерная, что каждый сотрудник - держатель акций. Им плевать, что директора на должность (возможно случайно) выбирали из таких же акционеров. Захват состоялся.

Неугодных уволят, назначат своих руководителей, а возможно, и объявят банкротом.

То же самое происходит здесь и сейчас с нашей страной. Россия ввела войска. Власти нашей страны не то что этому сопротивлялись, они выстелили ковровую дорожку на границе.

Долги перед Россией огромные и очень скоро настанет момент, когда Вова скажет: «Саша, долг платежом красен. Отдавай всё здесь и сейчас и про проценты не забудь. Нечем? Страной отдавай. Есть два варианта. Назначим тебя губернатором «Белорусской области», если подпишешь документы. Если нет, Сашка, помни: наши войска у тебя в стране, и мы всё решим за сутки».

Есть в этой грустной и гнусной ситуации одно НО. Мы можем этого не допустить. Мы можем не молчать и не кивать головой, как собачки на приборной панели жигулей, а отстоять свою страну.

Рейдерский захват уже начался и только от нас зависит, чем он закончится.

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