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Какой будет погода в воскресенье

  • 22.01.2022, 19:54
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Какой будет погода в воскресенье

Подробный прогноз синоптиков.

23 января погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, пишет pogoda.by.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -6..-13°С, по северо-востоку до -15°С, днем от -4°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку Беларуси.

24 января погоду будет определять в основном поле повышенного атмосферного давления, сформированное в арктической воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидается туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -11..-18°С, в отдельных районах -19..-24°С, по югу местами -9..-10°С; днем -4..-10°С, местами до -13°С.

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