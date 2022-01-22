Сколько мигрантов остается в логистическом центре «Брузги»? 4 22.01.2022, 20:15

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Фото: Reuters

Среди них проводят перепись.

Белорусский Красный Крест начал перепись мигрантов, которые все еще находятся в ТЛЦ «Брузги» около белорусско-польской границы. Это делается для систематизации предоставления гуманитарной помощи. Сами мигранты думают, что перепись проходит с целью их будущей отправки в Германию, пишет zerkalo.io.

По последним данным в ТЛЦ «Брузги» находится около 700 мигрантов.

Ранее сообщалось, что около белорусско-польской границы в логистическом центре живет около 500 человек.

Как рассказал начальник отдела по реагированию и чрезвычайным ситуациям Белорусского Красного Креста Игорь Трусов: «В двух палатках распределяем помощь, ежедневно завозится завтрак с горячим чаем. После обеда людям выдается индивидуальный пакет с продуктами на вечер, а также предметы первой необходимости и средства гигиены. Ежедневно раздаем 1,5−2 тонны продуктов, около 500 килограммов различных бытовых средств, а также одежду и обувь. Выполняем индивидуальные просьбы».

Сами мигранты, как сообщается, думают, что перепись проходит с целью их будущей отправки в Германию.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась в ноябре. Около двух тысяч мигрантов разбили лагерь рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. 16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни. Те применили в ответ водометы и слезоточивый газ. В результате столкновения есть пострадавшие как с одной, так и с другой стороны.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги».

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