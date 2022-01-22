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Бастовавшие в Казахстане пожарные добились своего

  • 22.01.2022, 20:30
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Бастовавшие в Казахстане пожарные добились своего

Им повысили зарплату.

В Казахстане бастовавшие работники подразделения предприятия «БатысСервисПлюс», предоставляющего услуги по противопожарному обслуживанию компании «Интергаз Центральная Азия» («дочка» «КазТрансГаза») в Атырауской области, сообщили 22 января, что их требования частично выполнены. Они остановили протест, передает «Радио Аззатык».

Пожарный «БатысСервисПлюс» Салимбай Жубангалиев говорит, что вечером в пятницу к вышедшим на забастовку сотрудникам прибыло руководство «Интергаз Центральная Азия», оно провело собрание с коллективом. По словам Жубангалиева, рабочим, которые говорили, что получают на руки 60-65 тысяч тенге, не удалось добиться повышения зарплаты вдвое.

— Зарплату нам повысят на 30 процентов. Мы требовали повысить до 120 тысяч тенге, работодатель сказал, что не может платить такие деньги. Мы переговорили и подписали соглашение. Вечером приступили к работе, — сказал Жубангалиев Азаттыку.

«БатысСервисПлюс» располагает пожарными подразделениями в Атырауском, Кульсаринском, Индерском, Курмангазинском и Исатайском районах. В каждом трудятся по 17 человек. Дежурство осуществляет бригада в составе начальника, водителя машины и двух пожарных.

Компания «Интергаз Центральная Азия» создана в 1997 году, она занимается эксплуатацией и техническим обслуживанием газотранспортной системы в Казахстане. В 2018 году постановлением правительства Казахстана «Интергаз Центральная Азия» получила статус национального оператора по магистральному газопроводу.

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