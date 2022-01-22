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Сергей Тихановский в стихах обратился к белорусам

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  • 22.01.2022, 20:41
  • 3,532
Сергей Тихановский в стихах обратился к белорусам

«На кухнях пусть сидят иные».

Телеграм-канал «Менск разам» опубликовал сильное стихотворение народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского:

«Поверь, нам тоже очень жаль...»

А дальше в письмах – про погоду.

Зачем вы шлёте мне печаль?

Цензуре – лишнюю работу?

Пустые письма. И дела,

Судя по новостям, пустые.

Да – я другой. И счастлив я.

На кухнях пусть сидят иные.

Мне не понять, как можно ждать,

Как раб, свободы не имея,

Не смея что-то предпринять.

Простите: так я не умею.

Ау! Без дел вера мертва.

И это не мои слова».

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