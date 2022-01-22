Сергей Тихановский в стихах обратился к белорусам

Сергей Тихановский в стихах обратился к белорусам3
- 22.01.2022, 20:41
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«На кухнях пусть сидят иные».
Телеграм-канал «Менск разам» опубликовал сильное стихотворение народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского:
«Поверь, нам тоже очень жаль...»
А дальше в письмах – про погоду.
Зачем вы шлёте мне печаль?
Цензуре – лишнюю работу?
Пустые письма. И дела,
Судя по новостям, пустые.
Да – я другой. И счастлив я.
На кухнях пусть сидят иные.
Мне не понять, как можно ждать,
Как раб, свободы не имея,
Не смея что-то предпринять.
Простите: так я не умею.
Ау! Без дел вера мертва.
И это не мои слова».