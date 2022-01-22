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Кулеба: Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно

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  • 22.01.2022, 20:53
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Кулеба: Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно

Глава МИД заявил, что Украина внутренне стала сильнее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом, пишет zn.ua.

"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, РФ никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году.

Министр подчеркнул, что страна внутренне стала сильнее, и в этом помогли международные партнеры.

"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", – добавил Кулеба.

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