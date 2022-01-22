Кулеба: Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно

Кулеба: Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно2
- 22.01.2022, 20:53
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Глава МИД заявил, что Украина внутренне стала сильнее.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом, пишет zn.ua.
"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - заявил глава МИД Украины.
По словам Кулебы, РФ никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году.
Министр подчеркнул, что страна внутренне стала сильнее, и в этом помогли международные партнеры.
"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", – добавил Кулеба.