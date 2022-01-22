Кулеба: Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно 2 22.01.2022, 20:53

2,054

Глава МИД заявил, что Украина внутренне стала сильнее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом, пишет zn.ua.

"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, РФ никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году.

Министр подчеркнул, что страна внутренне стала сильнее, и в этом помогли международные партнеры.

"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", – добавил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».