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Американец взлетел более чем на 5 километров в небо на парашюте с пропеллером

  • 22.01.2022, 21:25
Американец взлетел более чем на 5 километров в небо на парашюте с пропеллером

Взлет продолжался два часа.

Житель США Чаки Райт опубликовал видео своего полета на высоту 5,3 км с пропеллером за спиной, работающим на газе и прикрепленном к парашюту. Ролик воздухоплаватель выложил на YouTube, пишет lenta.ua.

Взлет на такую высоту продолжался два часа. Для полета Райт оделся по-зимнему, поскольку на 5 км над землей температура достигает -10 °C. Дышать ему тоже было трудно из-за разреженного на такой высоте воздуха. Райт объяснил, что если бы провел на этой высоте более длительное время, у него могла бы начаться горная болезнь.

По словам Райта, этот полет – самая потрясающая и чудесная вещь в его жизни, и он невероятно счастлив, что ему удался такой полет. Пользователи в комментариях восхитились потрясающими видами и сравнили Райта с Карлсоном.

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