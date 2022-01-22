Bild: МИД Германии готовит эвакуацию семей дипломатов из Украины

Bild: МИД Германии готовит эвакуацию семей дипломатов из Украины2
- 22.01.2022, 21:45
- 2,026
Издание отмечает, что «война между Украиной и Россией становится все более вероятной».
Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства этой страны в Украине, сообщает Bild (перевод — nv.ua).
Согласно плану их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации, говорится в его материале.
Издание также отмечает, что «война между Украиной и Россией становится все более вероятной».
Ранее 22 января журналист Fox News Лукас Томлисон заявил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что Госдепартамент предписывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию уже в понедельник.