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За сколько продали на аукционе новые участки под Минском?

  • 22.01.2022, 21:57
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За сколько продали на аукционе новые участки под Минском?

Участки находятся в Смолевичском районе.

20 января состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Торги прошли по двум из семи лотов, три участка проданы единственным заявителям, пишет realt.by.

По самой высокой начальной цене — за 10 500 рублей — был выставлен на аукцион участок в д. Липки. На лот претендовали 3 человека. Земельный надел насчитывает 13,34 сотки и имеет возможность подведения электричества и газа. Участок продан на аукционе за 25 100 рублей, или 9 674 доллара США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Прошли торги и по участку в д. Присынок. Он насчитывает 10,16 сотки. Есть возможность подведения к наделу газа и воды. На лот было подано 2 заявки. При начальной цене 5 500 рублей участок реализован за 6 050 рублей, или 2 331 доллар США.

Самый же дешевый проданный участок находится в поселке Пелика. Его площадь — 14,87 сотки. Есть возможность подключения электроснабжения. Участок выставили на торги с начальной ценой в 3 тысячи рублей. В итоге он достался единственному заявителю за 3 150 рублей или около 1 214 долларов США.

Итоги аукциона в отношении остальных лотов смотрите в таблице:

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