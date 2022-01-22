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Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

  • 22.01.2022, 22:13
Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

Голосование, которое определит нового президента Италии начнется в понедельник.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии. Он считает, что нужная единая и «достойная кандидатура», передает агентство АНСА (перевод - «Эхо Москвы»).

Берлускони сообщил о своем решении на встрече с лидерами правоцентристских партий.

Голосование, которое определит нового президента Италии начнется 24 января на заседании двух палат парламента.

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