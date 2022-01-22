Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии
- 22.01.2022, 22:13
Голосование, которое определит нового президента Италии начнется в понедельник.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии. Он считает, что нужная единая и «достойная кандидатура», передает агентство АНСА (перевод - «Эхо Москвы»).
Берлускони сообщил о своем решении на встрече с лидерами правоцентристских партий.
Голосование, которое определит нового президента Италии начнется 24 января на заседании двух палат парламента.