У Зеленского назвали дату встречи политических советников лидеров «нормандской четверки»
- 22.01.2022, 22:30
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Встреча должна состояться в Париже.
В Офисе президента (ОП) Украины сообщили дату встречи политических советников лидеров "нормандской четверки", на которой планируется обсудить ситуацию на Донбассе.
Об этом в комментарии «Униан» рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Он отметил, что переговорный процесс требует актуализации и активации.
"Поэтому есть уже согласованной позицией встреча политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - отметил Подоляк.
Отметим, что переговоры пройдут на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.