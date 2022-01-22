У Зеленского назвали дату встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» 22.01.2022, 22:30

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Встреча должна состояться в Париже.

В Офисе президента (ОП) Украины сообщили дату встречи политических советников лидеров "нормандской четверки", на которой планируется обсудить ситуацию на Донбассе.

Об этом в комментарии «Униан» рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что переговорный процесс требует актуализации и активации.

"Поэтому есть уже согласованной позицией встреча политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - отметил Подоляк.

Отметим, что переговоры пройдут на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

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