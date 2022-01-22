В Минске водитель погрузчика «Амкодор» таранил машины на парковке ТЦ «Экспобел» 1 22.01.2022, 22:36

6,996

Рассказ очевидца.

В сети разошлись видео, где погрузчик «Амкодор» как будто решил наказать местных любителей покатушек или подрифтовать с ними. Происходило все это на заснеженной парковке торгового центра «Экспобел». Видно, как что-то странное происходит с управлением погрузчиком, а потом автор видео показывает повреждения на автомобилях. Что это было?

Вот что рассказали Onlíner в УГАИ Миноблисполкома по поводу инцидента:

«По предварительной информации, 21 января около 23 часов на парковке ТЦ „Экспобел“ водитель 1992 года рождения, управляя погрузчиком „Амкодор“, расчищая снег на вышеуказанной парковке и двигаясь задним ходом, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на припаркованное транспортное средство BMW. После чего начал движение вперед, не учел габариты своего транспортного средства — в результате чего совершил наезд на автомобиль Audi».

По информации ГАИ, в результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП в отношении водителя погрузчика «Амкодор» составлен административный материал по ч. 12 ст. 18.13 КоАП. Мужчине может грозить штраф от 5 до 20 базовых с лишением или без лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком до двух лет.

Напомним, что жители Зеленого Луга жаловались на дрифтеров около «Экспобела» — сначала у некоторых пользователей возникло впечатление, что водитель погрузчика тоже не в восторге от дрифтующих авто.

Очевидец: «В итоге побито не две машины, а четыре»

После с журналистами связался очевидец Алексей. Говорит, что приехал с друзьями на эту парковку примерно в 21:30—22:00, чтобы постоять и поспрашивать у автолюбителей (владельцев ВАЗов) про опыт эксплуатации, проблемы этой марки. По его словам, на парковке было примерно 12—16 машин, некоторые просто ездили по кругу, «не создавая никакой помехи для движения».

— Примерно в 23:15—23:30 приехал этот трактор и сразу начал закапывать выезды с парковки. Когда это заметили, все начали суетиться и искать, как с нее выбраться. Мы с друзьями попытались первыми, однако водитель трактора не дал нам выехать и чуть не въехал в бок нашей машины. К слову, как нам показалось, останавливаться он не собирался. Затем как-то откопали один выезд, все начали выезжать, тракторист уехал. Выехала примерно половина машин — и он появился снова, стремительно начал ехать прямо в поток и слету въехал в «Жигули», которая выезжала с парковки. Затем сдал назад, ударив BMW, потом поехал вперед, не тормозя, и протаранил Audi и еще одну «Жигули», а затем покинул место ДТП, — вспоминает Алексей.

По его словам, никому не удалось поговорить с водителем погрузчика, т. к. «он закрылся в кабине трактора и никого не слушал».

— В итоге побито не две машины, а четыре, — отметил парень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».